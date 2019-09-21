Жемялис: ASG еще думает о Гонконгской бирже

Крупнейшая в Литве группа предприятий авиационного бизнеса Avia Solutions Group (ASG) готовится к выходу на одну из крупнейших фондовых бирж мира, и рассматривает варианты Нью-Йоркской, Лондонской, Гонконгской бирж, заявил руководитель группы Гядиминас Жемялис (Gediminas Ziemelis).

"Мы ведем подготовительные работы (...) Беспорядки в Гонконге немного смешали планы. (...) Есть три биржи, о которых мы думаем: продолжаем думать о Гонконге, но он "под вопросом", Лондон и Нью-Йорк", – заявил в четверг в интервью Delfi Г. Жемялис.

В ответ на вопрос о том, каким будет оборот группы компаний в этом году, он ответил: "1,7 млрд евро – консолидированный оборот всех компаний: приобретенных и тех, которые были уже давно".

BNS напоминает, что акции Avia Solutions Group до 20 ноября 2018 года котировались на Варшавской фондовой бирже, где ими торговали в марта 2011 года.

Avia Solutions Group представляет себя как крупнейшую компанию авиационных услуг в Восточной Европе, которой принадлежат более 30 дочерних компаний во всем мире. В апреле этого года сообщалось, что ASG будет управлять бизнесом с Кипра.

По данным на 15 ноября прошлого года, 27,96% акций Avia Solutions Group владела ZIA Valda Cyprus, 25,04% кипрская Haifo, 10,71% – вильнюсская инвесткомпания Indeco: Investment and Development, 8,99% – Mesotania Holdings, 7,78% – Harberin Enterprises.