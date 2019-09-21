На вершине рейтинга партий - жестокая борьба: лидеры меняются местами

На вершине рейтинга находятся две авторитетные партии - правящий Союз крестьян и зеленых и оппозиционный Союз отечества - Христианские демократы Литвы.

В сентябре 14,6 процента опрошенных пообещали голосовать за "крестьян" и 14,4 процента - за консерваторов, показывает опрос Vilmorus, опубликованный в субботу в Lietuvos Rytas.

Социал-демократическая партия поднялась с четвертого на третье место (8,4%), четвертое место - Партия труда (7,3%) и пятое место - "Порядок и справедливость" (4,4%).

Далее - Литовская социал-демократическая партия труда и Литовский союз свободы/ либералы (по 3,2% каждый), Литовская партия центра (2,4%), Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (2,1%) и Партия свободы (1,8%) .

Почти четверть, 22,5 процента, заявили, что не знают, за кого голосовать, а 12,1 процента сказали, что вообще не будут голосовать.

В период с 6 по 14 сентября Центр изучения общественного мнения и исследований рынка Vilmorus провел опрос 1021 человека.