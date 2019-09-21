Жители Литвы во время зарубежных поездок в этом году потратили 490 млн евро

В первом полугодии этого года во время зарубежных поездок туристы из Литвы потратили 489,8 млн евро – на 2,2% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Расходы зарубежных путешественников, которые побывали в Литве с одной или более ночевок, в первом полугодии составили 82,8 млн евро, что на 13,3% больше, чем в первом полугодии 2018 года, сообщил предварительные данные Департамент статистики.

Число поездок литовских туристов за рубеж в этом году увеличилось на 5,8% до 1,068 млн, а количество туристов выросло на 5,1% до 820 тысяч.

Во втором квартале количество зарубежных туристов составило 523,8 тыс. или на 3,2% больше, чем за тот же период прошлого года, а средняя продолжительность поездки составила 5,9 ночевок. 44,3% путешествующих ночевали у родни или у друзей, либо в частном секторе, а 53,6% – в гостиницах и мотелях.

Во втором квартале туристы из Литвы потратили за рубежом 298,8 млн евро – на 2,1% больше, чем за тот период прошлого года или в среднем 447,2 евро.

Во втором квартале больше всего путешествовали в Турцию (78,2 тыс. или 11,7% всех поездок), Латвию (66,2 тыс. или 9,9%), Соединенное Королевство (60,4 тыс. или 9%).

Количество местных туристов, путешествовавших с одной или более ночевок в первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросло на 1,5% до 1,049 млн.