В Украину отправилась группа литовских военных инструкторов

В четверг в Украину отправилась группа из одиннадцати литовских военных инструкторов, которая примет участие в военной учебной операции.

Группа офицеров и унтер-офицеров сухопутных сил сконцентрируется на надзоре за коллективной подготовкой украинских инструкторов и консультациях, сообщило Министерство обороны Литвы.

В Международном учебном центре на Яворовском полигоне литовские военные вместе с союзниками помогают украинцам реформировать и укреплять их вооруженных силы, а также приблизиться к стандартам НАТО.

Инструкторы будут участвовать в организации индивидуальных и коллективных учений, учат планированию операция по стандартам НАТО и процедурам управления.