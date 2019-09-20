Раскритиковавший Веригу депутат сам решил побриться наголо

Депутат литовского парламента Кястутис Масюлис заявил, что министр здравоохранения Аурелиюс Верига побрился наголо, чтобы добиться популярности.

"Я не сомневаюсь. И он этого умело достиг, – сказал в эфире Žinių radijаs консерватор Масюлис.

На вопрос ведущего Ауримаса Передниса, не зависть ли это, что Верига первый показал пример поддержки премьера Саулюса Сквернялиса, Масюлис ответил - нет. "Я пытаюсь не иметь ничего общего с завистью или еще чем-то. Ведь на самом деле политика, особенно тем, у которых негативный шлейф, которых оценивают отрицательно, хочется от этого уйти. Вокруг них есть пиарщики, их держат в этих министерствах", – сказал консерватор.

Решение Вериги он считает попыткой отвести внимание от плохого и желанием продемонстрировать свою хорошую сторону. "Очень умело и тонко сделано, могу поставить 10 баллов", – сказал Масюлис.

Он сказал, что и сам решил обрить голову наголо. "Сделаю это в понедельник", - сказал он. Он решил сделать это, чтобы показать, что в этом нет ничего сложного.

DELFI напоминает, что Верига показался побритым наголо в четверг. Сразу после этого последовала разная оценка его действий. Большинство приветствовало такое решение, а Масюлис раскритиковал, правда, затем убрал свой пост.

"Это я утром спонтанно написал, я против позерства политиков на таких темах. Могу напомнить, как многие политики позировали в Гарляве. Сейчас, наверное, никто из них не хочет об этом вспоминать", – сказал он DELFI.