Осень в ближайшие дни порадует теплой погодой

Осенняя погода из Литвы не уйдет, по ночам прогнозируют заморозки, однако в выходные еще ждет приятная погода. По словам синоптиков, в воскресенье воздух прогреется до 20 градусов.

По данным портала gismeto.lt, субботняя ночь будет холодной, местами ожидаются заморозки.

"На взморье будет 9–12 градусов тепла. Прохладнее всего будет на востоке страны, на юго-востоке, куда облачность придет позже всего, будет всего 2–4 градуса, на поверхности почвы прогнозируют заморозки. Утром в этих районах возможны смешанные осадки. На остальной части страны будет 5–9 градусов тепла", – сказано на портале.

По данным синоптиков, в субботу будет пасмурно и ветрено.

"Днем будет облачно с прояснениями. На востоке небольшой дождь. Ветер западный 7–12 м/с, на взморье порывы составят 15 м/с. Температура 13–18 градусов тепла", – сообщает Литовская гидрометеорологическая служба. По данным gismeteo.lt теплее всего в этот день будет в Жемайтии, а на востоке - холоднее всего.

"Теплее будет после обеда. На востоке будет прохладнее всего, температура достигнет 12–14 градусов тепла. Самой высокой она будет в Жемайтии и местами в Сувалькии - до 18 градусов. В Вильнюсе будет 14, в Паневежисе около 15 градусов, в Каунасе и Шяуляй 17, в Клайпеде до 16 градусов", – сказано на портале.

Особенно приятная погода ожидается в воскресенье, местами воздух прогреется до 20 градусов тепла.

"22 сентября местами, в основном на востоке, пройдут небольшие дожди. Ночью ветер будет 7–12, днем местами порывы достигнут 15 м/с. Температура ночью 7–12, на взморье 14 градусов тепла, днем 15–20 градусов", – сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

По данным gismeto.lt в Вильнюсе, в Шяуляй и в Паневежисе в воскресенье будет 15-16, в Каунасе 19, а в Клайпеде 18 градусов.

Однако тепло придет ненадолго, уже на следующей неделе заморозки по ночам станут обыденным явлением, радует лишь то, что особых осадков не прогнозируют.