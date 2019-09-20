Гражданин Индии требовал у литовского университета 70 млн., но не смог доказать свою правоту

В Клайпеде суд рассмотрел неимеющее в Литве аналогов дело. 32-летний гражданин Индии, окончивший магистратуру по управлению бизнесом, подал в суд на Клайпедский университет, требуя вернуть деньги за некачественное обучение (в общей сложности был предъявлен иск на 70 млн. евро) В пятницу суд вынес вердикт по этому делу.

Судья Клайпедского суда Раймондас Дилис отклонил иск, отметив, что он необоснован.

Гражданин Индии Муйлсами Муругасами в Клайпеде жил и учился два года. Когда истек срок его законного пребывания в Литве, он начал требовать возмещения ущерба за, по его мнению, некачественное обучение (4800 евро). Позже студент предъявил еще два иска - в одном он указал, что хочет получить 38 млн. евро, а в другом - еще 35 млн. в качестве возмещения морального ущерба.

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Аргументы мужчины будто преподаватели не говорят по-английски суд не убедили, поскольку в вузе работают не только литовские преподаватели, есть и те, кто преподает и в заграничных вузах. Кроме того, некоторые заявления самого студента были противоречивыми. Преподаватели университета сказали, что их такие действия студента ужаснули – он получил диплом, улыбался, во время учебы никогда не жаловался на компетентность преподавателей. По словам преподавателей, мужчина всегда был настроен дружелюбно, рассказывал о своей семье, показывал фотографии, делился едой.

Суд констатировал, что иски необоснованные и отклонил их.

Кроме того, гражданин Индии стал высказывать претензии по окончании вуза, когда получил диплом. Диплом университету он не вернул. По словам адвоката Клайпедского университета Римантаса Туменаса, такие действия студента показывают, что он признал диплом и подтвердил, что качество обучения его удовлетворяет. Кроме того, адвокат уже на первых заседаниях заметил, что Муругасами требовал выдать ему визу, после того как он уехал из Литвы, он хотел остаться в Литве дольше, чем ему позволяла виза.

На одном из заседаний Муругасами заявил, что он хочет денег от Повиласа Паталбы, который фотографировал его для сайта Клайпедского университета – за фото и статью он хочет получить 3 млн. Правда он не сказал, в какой валюте.

DELFI напоминает, что как третьих лиц в этом деле иностранец указал 8 преподавателей: Лигиту Шиманскене, Альгирдаса Гедрайтиса, Римантаса Сташиса, Эдиуарда Спиряева, Дайву Лабанаускайте, Йовиту Вилуцкене и Эрику Жуперкене.

По обмену гражданин Индии приехал в Литву осенью 2016 года. В одном из интервью он сказал что влюбился в Литву. Он рассказывал, что до этого он работал и учился в Великобритании. Он сказал, что у него нет никаких претензий к обучению. В интервью он сказал, что ему понравилась Европа, поэтому он и выбрал учебу в Литве. Через полгода после окончания университета срок действия его визы истек, тогда он обратился к адвокату, чтобы подать иск с требованием вернуть ему деньги за учебу.