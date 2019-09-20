В Литве дорожает основной пакет банковских услуг

Правление Центробанка Литвы утвердило максимальную комиссионную плату на 2020 год за пакет услуг основного счета – 1,52 евро, а в случае, если человек получает социальную помощь - в два раза меньше. Сейчас максимальная стоимость пакета - 1,5 евро.

"Уже три года банки и кредитные унии предлагают жителям возможность приобрести пакеты услуг, это дает возможность за фиксированную плату получать самые необходимые услуги. В большинстве случаев такой пакет обходится дешевле, чем при оплате за каждую услугу отдельно. Поэтому такой возможностью пользуются многие жители. По мере роста доходов, растут и расходы жителей, поэтому естественно увеличивается и плата за пакет основных услуг, однако меньше, чем могла бы, если учитывать общее подорожание", – сказал член правления ЦБ Марюс Юргилас.

Подобная услуга появилась в феврале 2017 года. До сих пор максимальная плата составляла 1,5 евро.

Новые расценки на 2020 г. были утверждены с учетом методики подсчета стоимости основного пакета.

Банки и кредитные ведомства за эту плату должны предоставлять жителям следующие услуги:

- управление счетом;

- э-банкинг;

- безопасное средство подключения к э-банкингу (например, генератор);

- платежная карта;

- не меньше 10 переводов в евро ежемесячно, включая оплату счетов, электронных счетов, переводов внутри учреждения, прямые дебетовые операции;

- неограниченное число поступлений в евро;

- выплата наличных – не меньше 550 евро ежемесячно через банкоматы или в отделениях;

- неограниченный взнос наличных удобным способом.