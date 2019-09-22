Похороните меня у входа: почему грузины топчут могилу царя и как Орджоникидзе отомстил мощам

Любая поездка в Грузию (Сакартвело) невольно становится паломнической. Страна настолько пропитана христианством, что ни одна более-менее серьезная туристическая программа здесь не обойдется без посещения православных храмов и монастырей, самые древние из которых относятся к V веку. Рядом с Кутаиси, куда сегодня можно прилететь прямым рейсом из Вильнюса, и паломникам, и просто туристам нельзя обойти вниманием как минимум три достопримечательности. Это - монастыри Гелати и Моцамета, а также Кацхийский столп.

Христианство признано в Грузии официальной религией. Уровень религиозности здесь самый высокий в Европе. По данным исследовательского центра Pew Research Center, на вопрос "Верите ли вы в Бога?" 99% процентов жителей Грузии отвечают положительно. При этом около 83,4% считают себя православными.

И это не удивительно. Грузия приняла христианство в IV веке. Историки так и не сошлись во мнении по поводу точной даты, но официально закреплено, что грузинский царь Мириан III крестился сам и положил начало крещению Иверии в 337 году. На этот важный шаг его сподвигла равноапостольная Нино, просветительница Грузии родом из Каппадокии. Ее почитают как православные, так и и католики.

Гелатский монастырь под Кутаиси Foto: Фото: Наталья Фролова

Крест Нино – две виноградные лозы, скрепленные волосами самой святой – один из главных символов Сакартвело. Второй древний грузинский крест, болнисский, назван так по месту, где было найдено первое его изображение – храм Успения Божьей Матери (Сиони) в Болниси, в древнейшей базилике Грузии (конец V века). Этот равнобедренный крест внешне напоминает Мальтийский, но появился он примерно на шесть веков раньше. Кстати, именно четыре болнисских креста украшают флаг Грузии, разделенный на четыре части красным георгиевским крестом.

В Грузии даже в самом горном селении обязательно будет свой маленький храм. А в местах, где невозможно построить церковь, местные жители ставят кресты или столбики из камней – своеобразные святилища, напоминающие, что Бог всегда рядом. Эта концентрация христианства, естественно проникающая во все проявления жизни в Грузии, часто поражает даже неверующих туристов и действует на них сильнее любой миссионерской работы.

Смирение высшего уровня

Монастырь Гелати, расположенный в 11 км от Кутаиси, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главный его собор – Рождества Богородицы – сейчас реставрируется снаружи, но внутрь можно зайти, чтобы полюбоваться древними фресками или помолиться. Или – и то, и другое сразу.

Строительство этого важного в свое время духовного, культурного и образовательного центра Грузии было начато в 1106 году. Место лично выбрал грузинский царь Давид Строитель (или точнее Созидатель), который завоевал Кахетию и в битве при Эрцухи окончательно разбил сельджукских правителей Гянджи (современный Азербайджан), владевших этой территорией.

Гелатский монастырь под Кутаиси Foto: Фото: Наталья Фролова

Память и о Давиде Строителе, и о некогда величественной крепости Гянджа в монастыре сосредоточена буквально в одном месте – в неприметной арке ворот, которые раньше служили главным входом. Царь Давид продемонстрировал христианское смирение, завещав, чтобы его похоронили прямо в арке: так, чтобы люди, входящие в монастырь, наступали ногами на его могильную плиту.

И в этой же арке уже почти 900 лет висит одна из створок ворот Гянджи, привезенных в Гелати в 1139 году в качестве трофея царем Деметре I, сыном Давида. Удивительно, но и сегодня по могильной плите одного из самых уважаемых правителей Грузии спокойно бегают дети, а ворота можно беспрепятственно трогать – рядом нет ни запрещающих табличек, ни строгих смотрителей.

Дважды мученики

Обитель святых Давида и Константина устроилась в живописном месте (что для страны не редкость) - на высоком берегу над каньоном, по которому протекает небольшая река.

Считается, что первая церковь здесь была построена в VIII веке. В 735 году она была разрушена арабами под предводительством Мервана Глухого. Со своей армией против захватчиков вышли мтавары (князья) Давид и Константин, управлявшие этими землями, и оба попали в плен. Мерван хотел обратить князей в ислам и переманить на свою сторону. За отказ Давида и Константина утопили в реке Риони. Найденные тела были перенесены в руины той самой церкви, сожженной арабами, и там же и захоронены. В начале XI века царь Баграт III основал на месте упокоения мучеников монастырь ("моцамета" в переводе с грузинского означает "мученики") и построил большой бескупольный храм. Нынешний купол появился лишь в середине XIX века.

Монастырь Моцамета под Кутаиси Foto: Фото: Наталья Фролова

В правой части храма на высоком постаменте стоит ковчег с мощами святых Константина и Давида. До советской власти, судя по всему, тела сохранились полностью. Но в 1923 году монастырь был закрыт, а мощи святых по приказу Серго Орджоникидзе, революционера и одного из руководителей ВКП(б), привязали к лошади и в таком виде показательно протащили до Кутаиси, после чего сбросили в реку. Орджоникидзе прекрасно понимал, что делает: он сам был родом из Кутаисского района. Правда, местные жители смогли подобрать остатки мощей. Сначала они хранились в Кутаисском Государственном историческом музее, а со временем вернулись на свое законное место.

Сегодня поездка в Моцамету – важное паломническое направление прежде всего для самих грузин. Память мучеников отмечается 15 октября. В этот день – Моцаметоба – съезжается множество паломников со всей страны, которые, по традиции, трижды прикладываются к ковчегу и трижды проползают на четвереньках по специальному арочному тоннелю, проделанному в нижней части постамента. Впрочем, многие не дожидаются Моцаметобы и приезжают сюда гораздо чаще.

Столп Кацхи

Примерно в 60 км восточнее от Кутаиси, по дороге в бывший промышленный центр Чиатуру, находится одна из самых необычных достопримечательностей Грузии – 40-метровый природный столп с часовней наверху. Кацхийский столп – некое подобие православных монастырей Метеори в Греции, расположенных на вершинах скал. В Кацхи когда-то тоже была целая вереница столпов из известняка. На последнем из них, возвышающемся над Колхидской низменностью, сегодня восстановлена часовня по образцу той, что была построена здесь между VI и VIII веками и позднее пришла в упадок.

В 1944 году двое исследователей решили подняться на столп, где они обнаружили развалины часовни и человеческий скелет. Тогда же к столпу была приделана узкая металлическая лестница, но полноценное восстановление скита началось только в начале 1990-х годов.

Сейчас наверху никто не живет, монахи поднимаются туда лишь время от времени. Представитель Национальной администрации туризма Грузии гид Марика Богверадзе рассказывает, что настоятель монастыря Кацхи (основан в X веке), которому принадлежит скит, уже несколько лет не дает монахам благословение на столпничество. "Этот вид подвижничества, как и отшельничество, считаются самыми высокими проявлениями святости. К этому надо быть готовым. Надо быть очень твердым в своей вере, чтобы выдержать эти испытания и не впасть в еще бóльший грех", - объясняет решение настоятеля Марика.

Монастырь Моцамета под Кутаиси Foto: Фото: Наталья Фролова

Туристов и паломников на столп не пускают. Но все желающие могут помолиться у его подножия и хотя бы задуматься о силе веры тех монахов, которые были готовы испытать свои духовные силы, взобравшись на его вершину. Впрочем, свидетельства силы веры можно увидеть, и не поднимаясь на столп.

"В советское время, когда вести богослужение было запрещено и паникадил тоже не было, - рассказывает Марика, - люди приходили помолиться тайком – на рассвете или поздно вечером. Они зажигали свечи и прилепляли их прямо к скале".

Об этих маленьких подвигах веры, которые со временем привели к возрождению христианства в Грузии и на постсоветском пространстве, теперь напоминает почерневшее основание столпа - следы обгорелого воска.