Футбольный тренер занялся выращиванием экзотического крупного рогатого скота, что из этого вышло?

Экологическое хозяйство Hailendų lankos выходит на новый этап деятельности – начнется производство продукции высокого качества. Скотоводу выйти на рынок поможет помощь в рамках средства "Системы качества сельского хозяйства и продуктов питания" в рамках программы развития села на 2014–2020 гг.

В этом году третий этап этого средства будет проходить до 30 сентября. Этой помощью могут воспользоваться все участники производства экологических продуктов, признанных в системе ЕС или национальной системе качества.

Заявки принимает Национальное агенство платежей при Минсельхозе Литвы.

На этот этап выделено 235 500 евро. Средства помощи – из Европейского фонда на развитие села и госбюджета. Четвертый этап подачи заявок в рамках этой программы намечен на октябрь – декабрь.

Хозяйство Hailendų lankos в Кельмесском районе со следующего года переходит на новый этап деятельности – начнет производство продуктов высокого качества. Владелец хозяйства Вилюс Лапейкис уже придумал, чем эта продукция будет выделяться на рынке. Он надеется, что помощь средства "Системы качества сельского хозяйства и продуктов питания" ему в этом поспособствует. Он получает ее второй год.

"Мы готовимся к производству конечного продукта. Я думаю, что это средство может принести большую пользу при выведении продукции на рынок. На эти деньги мы уже приобрели часть упаковок, произвели этикетки. Ранее мы установили в хозяйстве рекламный стенд. Европейская помощь помогает и компенсировать расходы на канцтовары. Конечно, такая помощь очень нужна", – сказал он.

Новую продукцию в хозяйстве будут производить в небольшом цехе, который сейчас оборудуют. Продукцию будут реализовывать на рынках.

"Хайлендская порода отличается от другого мясного скота. Чтобы это мясо раскрыло себя, его надо выдержать. Мы надеемся, что для нашей продукции хватит местного рынка", – сказал фермер.

До сих пор в хозяйстве этих коров выращивали только на продажу.

"В нашем стаде около 60 голов. Раньше мы выращивали и рожь, но сейчас отказались от выращивания зерновых. У нас неплодородная земля, это обусловило и направление деятельности", – сказал владелец хозяйства на 50 га.

Лапейскис - детский футбольный тренер из Шяуляй. Он занялся скотоводством четыре года назад, когда купил усадьбу. Там какое-то время уже жили родители его супруги, которые помогают развивать хозяйство.

Молодой скотовод не раз пользовался средствами помощи для развития села. На эти деньги покупали технику, повышали конкурентоспособность хозяйства.

Viliauas Lapeikio ūkis Foto: Asmeninins albumas

Средство "Системы качества сельского хозяйства и продуктов питания" помогает повышать конкурентоспособность производителей первичной продукции. Кроме того, за его счет хотят стимулировать развитие местных рынков.

Представители Минсельхоза напоминают, что заявки могут подавать фермеры и скотоводы, которые выращивают и (или) производят и поставляют на рынок качественную сельхозпродукцию, и в установленном порядке зарегистрировали свои земельные владения (как владельцы или партнеры).

В рамках этого средства помощь выделяют на протяжении не более 5 лет. Помощь может составлять от 2998 евро, участникам признанных систем ЕС – 2776 евро, национальной системы качества – 2895 евро в год.

На эти деньги финансируют – все необходимые для деятельности расходы, которые были понесены не раньше, чем со дня подачи заявки.

Претендентам компенсируют и дополнительные расходы, связанные с участием в системе качества: расходы на сертификацию, контрольные исследования, расходы на этикетки, на разработку дизайна и приобретение упаковок и т.д.

Лица, подающие заявки, должны обратить внимание на некоторые изменения. В этом году можно подавать заявки весь год, но их прием поделен на кварталы – чтобы пропорционально разделить средства.

На данном этапе помощь выделяют тем, кто подал заявки до 2018 г. Помощь предоставляют как новичкам системы так и тем, кто в ней участвует в последние 5 лет.

Важно, чтобы заявки подавали в течение 5 лет со дня получения первого сертификата, документа или регистрации в списке традиционных производителей, указателе охраняемого происхождения или охраняемой территории Государственной продовольственно-ветеринарной службы.

Надо обратить внимание на то, что срок выплаты помощи сокращается на такое количество лет, сколько прошло с момента первого участия в системе качества со дня подачи заявки (максимальный срок выделения помощи 5 лет).

Если во время оценки заявки выясняется, что она не набрала необходимые 50 баллов, то ее отклоняют.

Если размер хозяйства, выраженный в стандартной ценности продукции, составляет до 8000 евро включительно, то дается 50 баллов, если больше 8000 евро – 30 баллов.

30 баллов дают и в том случае, если заявку подает член сельхозкооператива или ассоциации.

Если претендент не раньше чем за два года до подачи заявки участвовал в программе Leader и курсах Методического центра обучения фермеров, связанных с экохозяйством, то он дополнительно получает 20 баллов.