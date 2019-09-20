Выбран проект Национального концертного зала на горе Таурас

Выяснился победитель конкурса на проект Национального концертного зала на горе Таурас. Всего в конкурсе рассматривали почти 250 идей со всего мира. Победитель конкурса - команда из Испании Arquivio architects. Их концепция предполагает натуральное слияние объекта с уникальным окружением. Архитекторы предлагают построить на горе несколько отдельных частей здания и соединить их открытым цокольным этажом, в здании будет Большой и Малый залы. В проект входит и территория Лютеранского сада, парк на горе Таурас.

Победители конкурса получили приз в размере 60 000 евро. В конкурсе приняли участие архитекторы из США, Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Китая, Бразилии и др. стран. В числе идей была 21 идея местных архитекторов.

"100 лет назад основателями нашего государства была выдвинута идея "Народного дома", постепенно она воплощается", – сказал министр культуры Миндаугас Кветкаускас.

"Я верю, что архитектура выбранного здания уникальна, она запоминается, вдохновляет и станет новым символом города – звучащим, вдохновляющим и отражающим время. Национальный концертный зал "Народный дом" - один из важнейших культурных объектов в столице для всех нас. Спустя более чем 100 лет мы вместе осуществим идею патриархов. Здесь будут проходить впечатляющие мероприятия мирового значения, это пространство может стать очагом европейской культуры", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

С победителями конкурса пройдут переговоры о предоставлении услуг проектирования здания, в ходе этих переговоров выяснится стоимость проекта и сколько времени займет его осуществление. Договор на технический проект планируют подписать в этом году.

Второе место в конкурсе заняла команда из Франции Fres architects and planners. Она получила чек на 40 000 евро.

II vieta – „Fres Architects and Planners“, Prancūzija Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

На третьем месте литовские архитекторы Paleko archstudija и приз 20 000 евро.

III vieta – „Paleko archstudija”, Lietuva Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

По условиям конкурса, в новом здании будет большой зал на 1700 мест и Малый зал на 500 мест, а также кафе, просторный вестибюль с видом на город и помещения для культурной деятельности. Бюджет на строительство здания составляет 52 млн. евро.

Здание Дворца профсоюзов, построенное на горе Таурас 56 лет назад в скором времени снесут. Мэрия приведет в порядок близлежащие территории, включая Лютеранский сад – комплекс старого лютеранского кладбища. На это уйдет 14 млн. евро.

Вильнюсцы могут ознакомиться со всеми 248 идеями, которые были представлены, на выставке в T Parkas (ул. Пелесос, 1) с 20 сентября по 13 октября, с понедельника по пятницу с 12 до 20 ч., в выходные дни с 10 до 17 ч.