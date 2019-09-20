10 лет без закона о нацменьшинствах в Литве: будет ли принят новый?

ru.DELFI.lt

В январе исполнится 10 лет с того дня, как в Литве утратил силу Закон национальных меньшинствах. За это время новый закон так и не пробил себе дорогу. Нужен ли новый закон? Каковы перспективы его принятия?

Участники дискуссии в студии DELFI: политолог Мариюш Антонович, председатель Совета общины Новой Вильни Максим Захаров и белорусский общественный деятель Александр Адамкович. Начало трансляции - 10.15.

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