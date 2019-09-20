В новых рейтингах – впечатляющий рекорд

Литовское общество демонстрирует рекордное доверие службе президента. По данным опроса, президентской службе во главе с Гитанасом Науседой доверяют больше, чем аппарату Дали Грибаускайте и Валдаса Адамкуса. На данный момент в этом рейтинге служба президента занимает второе место (доверяют 79%, не доверяют 13%) после традиционного лидера рейтинга - Службы пожарной безопасности (доверяют 89%, не доверяют 9%).

До сих пор наилучшую оценку получала администрация Валдаса Адамкуса в мае 1999 года (доверяли 76%). Для сравнения в октябре 2010 года администрации Дали Грибаускайте доверяли 73%. Хуже всего президентская администрация оценивалась во время президента Роландаса Паксаса в ноябре 2003 года - ей доверяли всего 18% жителей, а 73% не доверяли.

Опрос по заказу агентства ELTA провела компания Baltijos tyrimai. Его результаты показали, что на 6% больше жителей стало доверять полиции (доверяют 75%, не доверяют 21%). На четвертом месте идет Литовская армия – соответственно 74% и 17%, на пятом месте Служба охраны госграницы - 69% и 20%, на шестом церковь – 67% и 22%, на седьмом Конституционный суд - 66% и 24%, на восьмом литовские СМИ – 63% и 32%, на девятом Департамент госбезопасности - 62% и 21%, на десятом Центробанк Литвы – 62% и 26%.

Кроме того, жители больше доверяют, чем не доверяют Фонду социального страхования ("Содре") - доверяют 59%, не доверяют 33%, Службе спецрасследований - 57% и 26%, мэриям - 56% и 35%, Госконтролю - 53% и 31%, правительству Литвы - 50% и 45%, коммерческим банкам - 49% и 41%, профсоюзам - 44% и 35% и прокуратуре - 43% и 41%.

Правда, парламент остается в числе тех учреждений, которым не доверяют больше всего – не доверяют 64% (доверяют 31%), еще 51% не доверяет судам (доверяют 36%).

Опрос был проведен 26 августа - 8 сентября 2019 г. В нем участвовали 1019 жителей, от 18 лет и старше.