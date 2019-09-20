У Кристины Бразаускене - рак, но от операции она отказалась

У вдовы первого президента независимой Литвы Кристины Бразаускене диагностирован рак третьей стадии. Это меланома. Бразаускене сама подтвердила DELFI эту информацию.

Когда журналист портала позвонила Бразаускене, чтобы договориться об интервью и спросила, как у нее дела, вдова президента огорошила ее неожиданным известием – она тяжело больна и лечится от тяжелого онкологического заболевания.

"Сейчас я прохожу курс лечения, мне не нужны интриги, суета. Мне поставили диагноз – рак третьей стадии. Меланома. Она охватила лимфатические узлы, поэтому консилиум врачей предлагал удалить их, но я отказалась", – сказала Бразаускене.

Бразаускене обращалась за помощью не только к литовским, но и к американским врачам. В США ей подобрали лекарство, она там также узнала о плоде, который борется с раковыми клетками в организме.

"Во время визита в Америку я также консультировалась с врачами. Там я нашла подходящее лекарство, а также плоды гуанабаны (сметанного яблока). Они уничтожают раковые клетки в организме. Сообщите об этом и Саулюсу Сквернялису, пусть попробует их, я чувствую, что мне стало лучше", – сказала Бразаускене.

По ее словам, ей пришлось на себе испытать, что значит необдуманно принятые законы, которые лишают права на подходящее жизненнонеобходимое лечение, ведь в таких случаях время очень дорого, и его нет на эксперименты с лекарствами. Женщина заметила, что десятки лет она работала и платила налоги, а сейчас покинута на произвол судьбы и сама должна оплачивать дорогие медикаменты, которые ей нужны для выздоровления.

"В Литве, к сожалению, лекарства, которые мне подходят, не компенсируют. Две ампулы в месяц стоят 8000 евро, но "Содре" неважно, что я работала 43 года своей жизни. Лекарства от насморка компенсируют, но если болезнь серьезная – всем все равно", – жаловалась она.

В этот напряженный период жизни Бразаускене просит у всех понимания и говорит, что сейчас ей больше всего хочется покоя, поэтому просит СМИ ее не беспокоить.