Полицейская стоянка: 500 автомобилей и их истории

На окраине Вильнюса находится охраняемая стоянка для автомобилей, которые были доставлены сюда по распоряжению полиции. Сейчас их около 500. Их привезли сюда и из Вильнюса, и из Вильнюсского района.

Большая часть этих машин - машины нетрезвых водителей, водителей, которые управляли ими в состоянии наркотического опьянения, или водителей, которые не подчинились требованию полиции остановиться. Сюда доставляют и автомобили водителей, которые покинули место происшествия. Сюда же доставляют и автомобили, которые попали в ДТП с трагическим исходом.

На площадке стоят сотни машин, которые больше напоминают груду металлолома. Чаще всего это автомобили людей, у которых нет прав, или которые ездят за рулем в нетрезвом виде. Лишившись одной развалюхи, такие люди за несколько сот евро покупают другую и т.д. Например, в данный момент на площадке есть три автомобиля, которые принадлежат одному человеку.

Однако сюда попадают и дорогие автомобили. Например, 18 сентября там стоял Mercedes Benz S500 2016 г.в. Пока она не попала в ДТП, стоила она немало: на сайте autoplius.lt цены на такие автомобили колеблются в пределах от 60 000 евро (2015 г.в.) до 97 000 евро (2017 г.в.).

на этом автомобиле, который был взят в аренду, 8 июня в Григишкес, на магистрали Вильнюс-Каунас было совершено ДТП – Mercedes врезался в автомобиль Kia (пострадал водитель Kia). Виновник оказался без прав. После ДТП он заявил, что у него начались проблемы с желудком, поэтому ему надо в больницу. Он оставил Mercedes на месте происшествия и ушел (выяснилось, что автомобиль взят в аренду другим лицом).

28 августа подозреваемому суд назначил штраф в размере 2000 евро. Он также на год был лишен прав на вождения (в его случае это значит, что он год не сможет сдавать экзамен).

18 сентября человек, арендовавший автомобиль Mercedes забрал его с площадки.

У въезда на стоянке стоит краденый погрузчик и автомобиль Seat Altea с французскими номерами (его забрали у водителя без прав, который не подчинился требованию полиции остановиться).

Неподалеку – угнанный за границей внедорожник Volvo, рядом Opel Zafira пьяного водителя (3,06 промилле), которого поймали на ул. Гурю на днях. Там же стоит и Lexus с британскими номерами (ее забрали у водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения), и побитый Chevrolet, водитель которого сбежал с места ДТП. Здесь уже полгода стоит Subaru, прославившийся своим полетом на площадке магазина Depo (водитель сбежал). Там же стоит BMW с надписью "Бригада", который оставили на месте ДТП, и другой BMW, который в минувшее воскресенье не вписался в поворот перекрестке ул. Субачаус и Майронё, а водитель с места ДТП сбежал. Там находится множество машин, и у каждой - своя история.

Уже год там стоит выделяющийся на фоне других машин автомобиль Audi – он с синими огоньками и выкрашен в яркие цвета. Это автомобиль частной компании Sostinės skubios medicinos pagalbos tarnyba (SSMPT).

В описании деятельности SSMPT сказано: постановка детоксикационных капельниц, вытрезвление от алкоголя на дому. Автомобиль Audi "влетел" на территорию АЗС, одна его покрышка лопнула, колесо отвалилось. Водитель ушел, оставив машину.

Известны истории и двух старых Audi. Их водители попались за рулем пьяные. Через некоторое время их вернули владельцам.

Однако вскоре оба Audi вернулись назад: один через несколько дней, другой через неделю. На этот раз их пьяные водители совершили ДТП.

На площадку привозят и мотоциклы (их держат под навесом). Большая их часть - угнанные. Но есть и с трагической историей. Например, на прошлой неделе привезли кроссовый мотоцикл, водитель которого умер за рулем. По предварительным данным, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности. После завершения расследования этот мотоцикл вернут близким покойного.

На площадке стоят и автомобили, которые участвовали в трагических ДТП, расследование таких ДТП длится долго.

На этой неделе на проспекте Саванорю, в Вильнюсе погиб водитель VW Passat, столкнувшегося с тягачом.

Здесь находятся и автомобили из Вильнюсского района, столкнувшиеся лоб в лоб: находившиеся во внедорожнике Jeep Grand Cherokeeбыли живы, а водитель и пассажир Audi скончались. Напомним, что багажник Audi был полон канализационных люков, вероятно, краденых.

Здесь есть и автомобили с Неменчинского шоссе, где также произошло трагическое ДТП - погибли пассажир Audi и водитель Honda CR-V, а через несколько дней и его супруга.

На ул. Саулекятё перевернулся BMW, которым управлял нетрезвый молодой человек.

Погиб пожилой водитель Toyota, в бок автомобиля которого врезался тягач.

Все эти автомобили сильно повреждены. Особенно ужасно состояние Volvo, который в декабре прошлого года в Вильнюсском районе выехал на встречную полосу и врезался в возвращавшийся с учений военный грузовик. Погибли две девушки из легкового автомобиля.

Вдалеке стоят машины, водители которых их не забирают уже много лет. Некоторые машины стоят там с 2011, 2012 гг., поскольку из-за несовершенства законов их невозможно утилизировать. Их владельцы не хотят платить за стоянку, поэтому их не забирают. За год появляется по 40-50 таких "ненужных" машин.

Чаще всего у их владельцев даже приставам нечего взять. Но бывает и такое, когда страдают люди продавшие автомобили и не снявшие их с учета. Потом такой автомобиль сменяет массу владельцев и по вине одного из них попадает на стоянку, а за стоянку надо платить законному владельцу, который даже не помнить, что она у него когда-то была.

Полиция говорит, что большая часть постоянных нарушителей не платит за хранение автомобиля, не платят они и штрафы. Например, список нарушений нетрезвого водителя, задержанного на этой неделе, занимает шесть страниц, ему назначены штрафы, у него конфисковали автомобиль. Этот мужчина и разговаривать с полицией не стал, только сказал: "Везите меня в КПЗ поскорее".