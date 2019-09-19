Еврокомиссия одобрила схему снижения затрат терминала СПГ в Литве

В четверг Еврокомиссия одобрила намеченные Литвой меры по сокращению годовых затрат на содержание Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), сообщило Министерство энергетики.

По ее словам, это позволит предпринять дальнейшие решения, необходимые для снижения платы за терминал СПГ с 2020 года по 23–25 млн евро ежегодно.

В декабре прошлого года сейм Литвы принял решение о том, что Литва с 2024 года будет обеспечивать долгосрочные поставки СПГ путем приобретения судна-хранилища терминала. Это позволит распределить расходы на деятельность терминала не на десятилетний период аренды судна-хранилища, как сейчас, а равномерно на весь намечаемые период работы.

"Это решение Еврокомиссии подтверждает наш выбор долгосрочной стратегии СПГ, в которой терминал СПГ как альтернативный источник природного газа играет важную роль, как в смысле энергетической безопасности, так и обеспечения ценовой конкуренции газа, и сейчас, и после 2024 года", – отметил в сообщении министерства глава ведомства Жигимантас Вайчюнас.

С целью снижения затрат на содержание терминала СПГ с января 2020 года, до этого срока должны быть приняты решения оператором терминала – компанией Klaipedos nafta, а также Государственной службой регулирования энергетики, по установлению тарифов на природный газ, а одновременно сеймом должны быть приняты решения по госгарантии.