Отсутствие детей в школе теперь можно оправдать запиской от родителей: стоит ли ожидать злоупотребления?

С начала сентября по инициативе Министерства здравоохранения Литвы были упразднены справки от врачей, которые оправдывали отсутствие ребёнка в школе - отныне достаточно лишь записки от родителей.

Между тем часть учителей пребывает в недоумении от таких нововведений, а эксперты уверяют, что новый порядок создаст хаос - очереди у кабинетов врачей не уменьшатся, а вот количество случаев злоупотребления такими справками со стороны родителей, наоборот, возрастет. Rusradio.lt поинтересовалось у учителей, что они думают о новом порядке.

"Все не так однозначно. Нужно посмотреть с двух сторон. Если смотреть со стороны именно родителей, то для родителей, естественно, эта система гораздо удобнее. Если ребенок болел один или два дня, ему не нужно идти к врачу, он сразу оправдал, то есть для родителей эта система очень полезна. Я вижу отрицательный момент именно с точки зрения ребенка. И классному руководителю, и администрации школы гораздо сложнее увидеть момент, по какой причине отсутствует ребенок. Раньше классный руководитель точно знал, что он болел, потому что была справка от врача, а теперь он видит, что это просто родитель оправдал. А по какой причине - здесь уже все зависит от того, какое у них взаимоотношение. В идеальной ситуации, естественно, это будет абсолютно нормально работать. То есть, если порядочные родители, хорошая семья, то это только идет в плюс. Как это будет работать, пока что непонятно, - ну, то есть, понятно, что школа этот вопрос решит, никакого хаоса не будет, родители должны быть довольны, потому что для них это плюс, но я считаю, что пострадает в первую очередь ребенок", - считает Эдгард Олехнович, заместитель директора Вильнюсской гимназии им. Софьи Ковалевской.

Директор Клайпедской гимназии "Жалякальнё" Виталий Якобчук также , что ответственность за посещаемость детей лежит на плечах их родителей.

"О пропусках уроков учениками, которые были когда-то. Наверное, пришло такое время, что, может быть, и вправду ненужная была нагрузка на врачей и на тех же учителей – одни выписывают, другие фиксируют, складывают, а в итоге все это отправляется потом в архив, хранится три года и потом уничтожается. Ну и если посмотреть на объективность этих справок – так, конечно, эти справки были просто отписки для того, чтобы оправдать пропуски уроков, и где-то 50 на 50 процентов, может быть, надо было что-то менять. И тот шаг министерства - это был, кстати, очень хороший шаг. И если говорить о каком-то хаосе, который мог бы возникнуть в результате этих справок, то я не думаю, что хаос может быть. Суть-то в основном другая. Суть не столько в справке – принести ее вовремя, сколько суть в том, что родители должны оправдать. То есть, сейчас все на ответственности родителей. А если родители будут покрывать просто гуляния ребенка, то все равно это выяснится. Так вот поэтому хаоса никакого особого тут нет, надо воспринять это новое. Все можно совершенствовать, так что через год совершенствуется все.

Такого же мнения придерживается и директор Висагинской гимназии "Вердянес" Ольга Чернис.

- Я думаю, что новый закон никакого хаоса в жизнь школы не внесет, потому что как раньше родители были ответственны за своих учеников, за своих детей, так ничего и не изменилось. То есть, они должны будут все равно информировать учителей о том, что их ребенок заболел или по каким-то причинам не может посещать уроки – все осталось на своих местах. Все то же. Так я не понимаю, почему должно появление этого нового закона внести хаос в школьную жизнь.

Между тем часть работников учреждений образования и некоторые медики всё же считают, что новый порядок должен быть изменён. Помимо этого, некоторые педагоги не отметают возможности обращения в Министерство науки, образования и спорта по поводу недостатков нового порядка.