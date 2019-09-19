Revolut Bank завершил формирование правления в Литве

Получивший лицензию специализированного банка в Литве английский стартап в сфере финансовых технологий (fintech) Revolut завершил формирование правления Revolut Bank в Литве, а также назначил нового руководителя зарегистрированной в Ирландии компании Revolut Payments Ireland.

В правлении банка в Литве с конца августа работают назначенная финансовым директором Юргита Шаучюнене, которая была до этого финансовым директором Luminor Bank, а также ставший менеджером по рискам Раймондас Бернюнас, который до этого занимал такую же должность в банке SEB, говорится в сообщении Revolut.

В правлении Revolut Bank также работает назначенный в июне этого года его главой Виргилиюс Миркес и зарегистрированный в Великобритании Владислав Яценко.

Сейчас Revolut утверждает, что проводит в жизнь последние этапы уже имеющейся лицензии европейского учреждения электронных денег и банковского дела в Литве. Это позволит и предоставлять услуги литовским клиентам, и обеспечивать непрерывность предоставления европейских услуг в случае жесткого Brexit.

Новым гендиректором дочернего предприятия Revolut Payments Ireland Limited назначен бывший главный менеджер администрации Ulster Bank Джо Хенеган.

Лицензию специализированного банка Revolut получил в декабре прошлого года, предприятие уже сообщило, что старт деятельности специализированного банка отложен до второй половины этого года. В Литве у Revolut сейчас 62 работника.