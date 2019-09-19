"Детки в клетке": проверка Центра регистрации иностранцев выявила вопиющие нарушения

Работники Центра регистрации иностранцев (ЦРИ) не владеют иностранными языками, задержанные семьи с детьми в ЦРИ помещаются за решетку, не все проживающие в центре дети посещают школу, исповедующим ислам жителям ЦРИ не предлагают альтернативные свинине блюда. Все это выяснилось в ходе проведенной проверки.

Такие нарушения парламентский контролер установил в ЦРИ, который находится в Пабраде (Швенчёнский район). Здесь содержатся нелегально попавшие в Литву иностранцы.

"Права задержанных иностранцев не гарантируются, а халатное и нетерпимое отношение работников центра к уязвимым лицам не способствует обеспечению необходимой жителям (центра) помощи", – говорится в сообщении учреждения парламентского контролера.

По словам предпринявшего проверку парламентского контролера Аугустинаса Нормантаса, нарушения прав жителей центра зачастую обусловлены языковым барьером. Он мешает работникам центра реагировать на специальные потребности задержанных иностранцев.

Из-за того, что услуги переводчика в ЦРИ не обеспечиваются, нередко на помощь друг другу вынуждены спешить сами проживающие в центре иностранцы, они переводят администрации просьбы о помощи и о потребностях.

"Иностранцы рассказывают, что им приходится переводить не только на территории центра, но и сопровождать других жителей в лечебные учреждения. Они соглашаются быть переводчиками, потому что хотят помочь друг другу, однако они обратили внимание, что им такая ситуация неприятна, так как из-за языкового барьера они зачастую не могут получить нужные услуги, им сложно поддерживать конструктивный разговор с работниками, возникают трудности, когда нужно выяснить какую-то информацию или о чем-то попросить", – утверждает Нормантас.

По его словам, другая особенно острая тема – положение несовершеннолетних детей.

"В конкретном случае задержания семьи с малолетними детьми - даже не обсуждались какие-то другие возможности применения мер к матери и детям, кроме задержания и помещения за решетку", – говорится в отчете.

Также привлекается внимание к положению проживающих в центре лиц с недугом: при проверке выяснилось, что человек с проблемами опорно-двигательного аппарата живет на втором этаже, в помещении, неприспособленном к специальным потребностям, в результате чего он лишен возможности передвижения.

"Проживающим в центре лицам не обеспечиваются услуги по уходу за здоровьем, даже неясно, в какие дни фактически работает семейный врач центра", – сказал Нормантас.

По его словам, жители ЦРИ также жалуются на качество предоставляемых им услуг и халатное отношение надзирающих работников к их просьбам.

Парламентский контролер рекомендовал министру здравоохранения принять меры, чтобы были изменены санитарно-гигиенические нормы, обеспечивающие достаточное количество выдаваемых в ЦРИ гигиенических средств, министру внутренних дел – обеспечить иностранцам право на подходящее им питание, чтобы продукты соответствовали их религиозным убеждениям, а главе Службы охраны госграницы – выделять достаточное финансирование для всестороннего обеспечения условий содержания иностранцев и их специальных потребностей, чтобы работники ЦРИ могли усовершенствовать свои знания языков.