В Литву зашла подводная лодка ВМС Германии

В среду в Клайпедский морском порту пришвартовалось подводное судно Военно-морских сил (ВМС) Германии, сообщило Министерство обороны.

Подлодку U-31 сопровождает другой военный корабль FGS Oste.

Встретивший подлодку вице-министр обороны Витаутас Умбрасас подчеркнул, что Германия остается одним из важнейших союзников Литвы в деле обеспечения безопасности во всем регионе Балтийского моря.

"Приход подводной лодки в Клайпедский морской порт – это еще одно событие, демонстрирующее взаимодействие и солидарность не только Германии и Литвы, а всех союзников по НАТО. Это также четкий сигнал для потенциальных агрессоров, что страны НАТО едины и готовы защищать свою территорию", – сказал В. Умбрасас.

Германская подлодка пришла в Литву с визитом вежливости. Планируется, что она пробудет здесь до 21 сентября.

Командование подводного судна и сопровождающая делегация позже побывают у мэра Клайпеды, встретятся с командованием ВМС Литвы, состоятся официальные мероприятия. Команда германской подводной лодки вместе с военными ВМС Литвы побывают на кораблях друг у друга.

В предыдущий раз германское подводное судно швартовалось в Клайпеде в 2001 году.