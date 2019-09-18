Правящие в Литве поговаривают о новых налогах: вдохновил пример Польши

По мере приближения обсуждения бюджета правящие в Литве стали поговаривать о новых налогах для крупного капитала, банков и торговых центров, с тем, чтобы полученные средства направить на социальные нужды. Якобы конкретных проектов пока нет, но есть предложения следовать примеру Польши.

О том, что есть идеи ввести налоги для банков и торговых центров, например, по занимаемой торговой площади, сказал председатель Литовской партии центра Наглис Путейкис, который является членом фракции "крестьян".

"Это то, что сделали Польша, Венгрия и часть других стран Европы. Поскольку те источники, которые указал президент, хоть и хорошие, но небольшие", – сказал DELFI Путейкис.

Депутат убежден, что дискуссия об этих налогах будет краеугольной темой политических дебатов во время обсуждения бюджета.

"Когда будет голосование о налогам для банков, голосование по дополнительным налогам за торговые площади, мы увидим кто есть кто. И будет 75 против соцдемов, консерваторов и либералов. Они будут защищать крупный олигопольный капитал", – сказал Путейкис.

По его словам, пока о конкретных цифрах говорить рано.

"Технические детали будут согласованы внутри, и представлены обществу в ближайшее время", – сказал Путейкис.

По словам депутата, собранные за счет таких налогов средства, будут направлены на снижение имущественного неравенства.

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что слышал о том, что будут обсуждать такие предложения.

"Мы слышали об этом. Об этом говорит правительство. Это, возможно, более осмысленный разговор, чем разговоры о каких-то дополнительных налогах в той или иной форме для жителей Литвы.

Говорят и о налоге по примеру Польши для банков – на их капитал. Поскольку многие банки вообще не входят в налоговую систему Литвы, а другие прикрываются убытками, понесенными в кризис. Другой вопрос - это налоги на площадь торговых центров", – сказал Карбаускис.

По его словам, такие решения приняты в Польше.

"Это решения Польши. Поскольку связи правительства и премьера с польским премьером и правительством очень близкие, насколько я понимаю, они интересуются польскими решениями, и возможно, правительство предложит какие-то аналогичные решения парламенту", – сказал он.

Однако лидер партии "крестьян" сказал, что пока конкретных проектов не видел. "Мы только слышали, что речь может идти об этом. Я думаю, что эти встречи, включая вчерашнюю, с премьером Польши, могли быть обменом информации, как и почему они это делали", – сказал Карбаускис.

По словам политика, в Польше эти меры оправдали себя.

"Общество приняло это положительно, поскольку это способ решения финансовых потребностей не за счет самих наименее защищенных в социальном плане людей", – сказал он.

По его словам, полученные средства могут быть направлены на социальные нужды. Политик заметил, что пока разговоры о таких налогах можно считать только намеками.

"Такие намеки есть, но пока нет проектов, нет конкретных данных. Только поделились тем, что есть в Польше, что там есть такие налоги, и что они оправдали себя. Соответственно, при обсуждении расширения налоговой базы и повышения доходов государства, наверное, это те решения, которые будут иметь наименьшее сопротивление в обществе, а возможно даже получат хорошую оценку, – сказал Карбаускис.