SEB: в этом году для литовцев в лизинг стали доступны более дорогие автомобили

BNS , ru.DELFI.lt

Melburnas Foto: Shuterstock

Получающий среднюю зарплату и не имеющий других финансовых обязательств житель Литвы в этом году может приобрести в лизинг автомобиль стоимостью 12,2 тыс. евро – то есть на 1,3 тыс. дороже, чем в прошлом году, показывает исследование банка SEB.

По словам экономиста банка Тадаса Повилаускаса, это связано с повышением заработной платы. Он сказал, что по доступности автомобиля в лизинг в этом году удалось опередить Латвию – житель этой страны, получающий среднюю зарплату, может приобрести автомобиль стоимостью 11,9 тыс. евро. "Причиной этого является то, что средняя зарплата после вычета налогов в этом году в Литве выше, чем в Латвии. Тут нужно поблагодарить налоговую реформу как за расширение применения не облагающейся налогами величины, так и за повышение этой не облагающейся налогами величины", – сказал на пресс-конференции в среду Т. Повилаускас. Статьи по теме: Возможности жителей приобрести автомобиль: что могут купить холостяки, а что семьи ACEA: рост продаж новых автомобилей в Литве – самый интенсивный в ЕС Однако, по словам экономиста банка, разница в средней зарплате между Литвой и Эстонией все еще остается большой, поэтому в Эстонии житель может приобрести в лизинг автомобиль стоимостью 17,4 тыс. евро. По сравнению с данными прошлого года, стоимость автомобиля, доступного одному жителю страны, в Литве повысилась на 12%, в Латвии – на 7%, в Эстонии – на 6%.

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