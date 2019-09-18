Как сказала BNS представитель суда Неринга Лукошявичене, рассмотрение дела отложено до 9 октября.

Н. Лукошявичене сказала, что Ю. Горский обжаловал решение суда первой инстанции, которым ему было отказано в предоставлении убежища.

Ранее Департамент миграции (ДМ) дважды отклонил просьбу представляющегося националистом россиянина относительно убежища. Обоснованность этого решения на прошлой неделе подтвердил Вильнюсский окружной административный суд.

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Ни представители ДМ, ни представители суда не комментируют содержание дела, аргументируя секретностью предоставленной разведкой информации и защитой личных данных.

Сам Ю. Горский ранее утверждал, что даже он сам не получает информации о том, каким образом он представляет угрозу для национальной безопасности Литвы.

Первый раз ДМ отказался предоставить россиянину убежище в мае прошлого года с учетом информации, предоставленной разведкой.

Впоследствии в результате судебного разбирательства Главный административный суд Литвы указал пересмотреть просьбу Ю. Горского.

В первом решении ДМ цитировались утверждения Департамента госбезопасности (ДГБ), что Ю. Горский поддерживал контакты с российскими разведывательными ведомствами, а его действие в Литве имеет признаки проведения в жизнь российской политики.

Между тем неправительственная организация Freedom House охарактеризовала россиянина как контролируемого Кремлем провокатора, лишь имитирующего оппозиционную деятельность. Ю. Горский говорит, что эти утверждения лишены оснований и были созданы его политическими конкурентами, российскими оппозиционными политиками в Литве и Украине, а также одним блогером.

Гражданин России Ю. Горский прибыл в Литву в июле 2017 года, он утверждает, что сбежал из-под домашнего ареста в России. Правоохранительные органы России подозревают, что Ю. Горский во время националистических маршей публично призывал к экстремистской деятельности. Активист значится в списке российских экстремистов.

Сам Ю. Горский утверждает, что дело против него носит политический характер, а Москва хочет расправиться с ним из-за его общественной деятельности.