Литовская полиция проводит рейды вместе с инспекторами: проверяют выбросы

В Каунасе полиция провела рейд вместе со специалистами Департамента охраны окружающей среды. Было решено измерить выбросы участвующих в движении автомобилей. Рейд начался ранним утром и продлиться весь день. Такой же рейд проведут и в четверг.

Выбросы CO проверяли у бензиновых автомобилей, а количество дыма из выхлопной трубы - у дизельных.

Несмотря на то, что по правилам за нарушение полиция могла назначать штраф в размере 30 евро, пока водителей не наказывали, только предупредили, что следует позаботиться о техническом состоянии автомобиля.

Представитель каунасской инспекции Дайва Уляцкене сказала, что использовали два прибора.

"Дизельным автомобилям следует уделять больше внимания, однако если взглянуть на статистику, результаты схожи – и бензиновые и дизельные автомобили, если они не в порядке, одинаково загрязняют окружающую среду", – сказала Уляцкене.

Эксперты заметили, что дизельные автомобили медленнее засоряются, если на них чаще ездят за городом, чем в городе.

Рейд в Каунасе будет проходить 18-19 сентября.

Аналогичные акции на этой неделе пройдут в Вильнюсе, Клайпеде, Паневежисе и Алитусе.

В Тельшяйском округе также проверили сотни автомобилей, но серьезных нарушений не установили.

Эти проверки проходят как часть акции Operation Focus on the Road сети Европейской дорожной полиции TISPOL.