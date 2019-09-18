Розова представила свою версию: думаю, у кого-то это вызывает азарт

Депутат литовского парламента Ирина Розова впервые после того, как разразился скандал из-за ее связей с работающими под дипприкрытием российскими разведчиками, решила публично и исчерпывающе представить свою версию и для литовских СМИ. В среду в парламенте состоялась пресс-конференция.

До этого Розова дала интервью российскому пропагандистскому порталу "Спутник", а литовским СМИ лишь коротко сказала, что не поняла, что в анкете надо было указать данные о сотрудничестве с российскими дипломатами.

На пресс-конференцию Розовой пришел и депутат Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Збигнев Единский.

"Я разочарована, думала, людей будет больше, но я надеюсь, другие сидят у экранов", – сказала Розова, увидев собравшихся журналистов. Она сказал, что хочет объяснить происходящее в парламенте.

"В парламенте – очередной скандал, и я так себе представляю, у кого-то это вызывает азарт, а в результате доверие граждан к парламенту уменьшается, поскольку люди видят только интриги и борьбу за власть, а не реальную работу законодательного органа", – сказала Розова.

На пресс-конференции она признала, что у нее были неформальные контакты с российскими дипломатами, но их, по ее словам, нельзя считать тесной связью.

"Самое главное обвинение - это то, что я скрыла от ДГБ контакты с российскими дипломатами. Вопрос в вопроснике, в анкете, звучит так, я считаю, что это некорректно: "поддерживаете ли вы личные связи с российскими дипломатами?".

Личные связи, в моем понимании, это очень тесные связи, охватывающие совместный отдых, дружбу семьями, совместные хождения в баню. (…) Таких связей с российскими дипломатами у меня не было и нет.

Правильно было бы спросить: "поддерживали ли вы неофициальные контакты с российскими дипломатами?" Тогда я дала бы иной ответ. Да, у меня были эпизодические, ни к чему не обязывающие, неофициальные контакты с российскими дипломатами", – сказала Розова.

Она пыталась не придавать большого значения содержанию справки ДГБ. Якобы за 7 лет наблюдения "ДГБ зафиксировал две встречи в кафе Gėlių puokštė по случаю дня рождения", в общих чертах сообщил о сотрудничестве с консулом России Малыгиным, о возможных консультациях с посольством о Союзе русских Литвы. В справке говорится и о встрече с консулом в кафе Kavos namai.

"Мы на самом деле встречались, это было летом, в летнем кафе, в центре Клайпеды. Мы говорили о жизни русской диаспоры, о выборах. Помню, я поделилась идеями своей предвыборной кампании. Это каждый гражданин мог прочитать в интернете или в газете. Мы немного поговорили о возможных результатах выборов (...), но в справке этот эпизод почему-то разделен на три отдельные части и представлены три обвинения: первое – встречалась с консулом в летнем кафе; второе – ознакомила с программой; третье – прогнозировала результаты выборов" – сказала Розова.

Она не придавала большого значения своему общению с Владимиром Малыгиным, которого позже выслали из Литвы.

"С ним общалось пол-Клайпеды и половина региона Западной Литвы", – сказала Розова.

Она сказала, что ее сын живет и работает в Санкт-Петербурге, поэтому ей нужно было сходить в консульство за визой. Депутат также сказала, что ей доводилось выступать посредником между консульством и Ассоциацией учителей русского языка при выдаче виз педагогам.

"Однако, общаясь с российскими дипломатами, я всегда помню о границах моей гражданской ответственности, я сама никогда не заводила опасные темы, и с их стороны не ощутила никаких попыток втянуть меня в неудобную с точки зрения госбезопасности, дискуссию", – сказала Розова.

Она заметила, что влияние консульства на создание коалиции ИАПЛ и Союза русских Литвы "можно отнести к фантазиям", а в объединении Русского альянса и СРЛ были больше заинтересованы избиратели.

На пресс-конференции Розова выдвинула свою версию, почему эта история началась. "В июне этого года я участвовала в Международной православной Ассамблее в Грузии, куда отправилась, получив разрешение парламента. Это была моя третья поездка на эту ассамблею, я являюсь ее рядовым членом. (…) Формальная причина расследования - мое участие в ассамблее после обращения Георгия Канделаки к депутатам Литвы.

Письмо написано на английском языке, в нем нет никаких претензий ко мне. Цель письма - призвать парламент Литвы к бойкоту ассамблеи. Мои коллеги из Латвии и Эстонии такие письма не получили, поэтому это заставляет подозревать, что письмо было заказано, чтобы как-то "зацепить" Розову, чтобы вытащить справку ДГБ о моей неблагонадежности", – сказала Розова.

Она упомянула, что из 141 депутата лишь у 90 есть право на работу с секретной информацией, 9 депутатов были лишены такого права.

"Мою ситуацию неожиданно осложнило то, что с самого начала моя справка не была секретной. Ее содержание было известно многим, включая и высшие чины в парламенте и правительстве. Об этом знали почти все члены комитета по нацбезопасности и обороне, включая главного разоблачителя господина Кащюнаса.

Сейчас все они должны объяснять причину своего молчания. Я думаю, что причина простая: они боялись признать, что в справке с устаревшей информацией 5 раз упоминается слово "возможно", поэтому она не вызвала у них никакого подозрения, а сейчас появился политический заказ, и те же люди представляют эту справку как настоящую бомбу", – сказала Розова.

DELFI напоминает, что вопрос Розовой всплыл, когда появилась информация о ее участии в православном форуме в Грузии. Вскоре выяснилось, что проблема гораздо серьезнее. Депутату за связи с представителями российских спецслужб отказали в выдаче разрешения на работу с секретными материалами. Соответствующую информацию ДГБ Литвы передал спикеру парламента.