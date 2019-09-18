С поста уходит пресс-секретарь мэра Вильнюса

Пресс-секретарь мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса Александрас Зубряковас покидает свой пост. Об этом он сообюил в фейсбуке в среду утром.

"Сегодня мы с Ремигиюсом поблагодарили друг друга за проведенные вместе 4,5 года, а с октября я буду искать новые горизонты и вызовы", – писал Зубряковас.

Шимашюс также прокомментировал информацию о смене пресс-секретаря. "С начала второго срока полномочий я провел ревизию корпуса моих советников, сменил половину – 3 из 6. Эти перемены были необходимы с учетом целей и приоритетов этого срока, а также для того, чтобы поспевать за темпом, заданным политиками и администрацией. Александрас больше 4 лет был верным помощником и воином, но по обоюдному решению мы останавливаем сотрудничество. Желаю ему успеха на профессиональном пути", – сказал Шимашюс.

Зубряковас указал, что эти годы были наполнены амбициозными проектами. "Эти 4,5 года были полны амбициозных проектов и приятных неожиданностей (я имею в виду кризисы). Мы преодолели", – писал он.

"Все было: мы обнаружили разные аферы бывшей власти, пришлось разгребать проблему с нехваткой мест в детских садах, проказы природы у Нерис и на горе Гедиминаса, латать запущенные спальные районы, поднимать на ноги разграбленные компании мэрии, – перечислял экс-советник мэра проделанные работы. – Во время прошлого срока полномочий привели в порядок набережную Нерис, теплохозяйство вернули городу, в Вильнюсе обновили общественный транспорт, реконструировали общественные пространства: ул. Вильняус, Лукишкскую площадь, в Вильнюс вернулся Йонас Басанавичюс. Появились новшества: желтые решетки на перекрестках, площадки Park and Ride и Kiss and Ride, проспект Гедиминаса стал удобным для пешеходов, достигнут прорыв в прокладке велодорожек. Построен новый бассейн в Фабийонишкес, сейчас строится Многофункциональный центр в Лаздинай, а в Вильнюс пришли такие известные бренды как UBER, Mariott, Hilton и LIDL".

Однако, по утверждению Зубряковаса, самая эффективная кампания была на ул. Бурутес, на Жверинасе, где, по словам экс-советника, "в месте, облюбованном прихватизаторами земли", уже два лета подряд можно ездить по велодорожке.

"Это явное доказательство того, что могут сделать связи с общественностью и крепкая политическая воля. Поэтому этот свой вклад я хочу подытожить фотографией со Жверинаса, где сейчас проводят время велосипедисты, а не наглые прихватизаторы земли", – писал Зубряковас и выложил фотографию, на которой он и Шимашюс едут по новой велодорожке.

"Еще раз спасибо всей команде за проведенное вместе время, и до встречи в новых проектах!" – писал он.