Провалилась попытка отсрочить новые ограничения – они вступят в силу с нового года

Парламент Литвы 17 сентября в первом чтении отклонил предложение депутата Аушрине Армонайте отозвать запрет на продажу алкоголя в уличных кафе и на пляжах, который вступит в силу со следующего года. В парламенте провалилось и предложение Миколаса Маяускаса отложить вступление этих поправок в силу на год. "Все ушло в урну. Мы в неизвестности", – сказала в передаче "День на DELFI" Армонайте.

В соответствии с принятыми законами, со следующего года в уличных кафе и в кафе на пляжах продажа алкоголя будет ограничена – на фестивалях, праздниках, ярмарках и т.д. можно будет продавать лишь слабый алкоголь до 7,5 градусов. На бесплатных мероприятиях должны быть оборудованы специальные зоны для торговли алкоголем.

На передаче глава кафе Kitas krantas Денис Ткаченко сказал, что пока все находится в полной неизвестности.

"Мы находимся в неизвестности, у нас есть несколько кафе на набережной Нерис. Мы пришли туда по приглашению мэра и сейчас мы два места точно закроем, если этот закон вступит в силу. Еще одно место станет киоском, где будут продавать мороженое и кофе", – сказал предприниматель.

На вопрос, какое количество продаж составлял слабый алкоголь, он ответил, что больше половины.

"Я бы сказал, около половины, может, чуть больше, но большая часть - покупается туристами. Мы не продаем много алкоголя в одни руки, у нас поток, это люди, которые приходят покататься на лодке, наслаждаются видом. Мы работаем 4 года, и могу сказать, что за это время ни разу не вызывали полицию, не было такого, чтобы клиент напился или что-то пропил. Не об этом надо говорить", – сказал DELFI Ткаченко.

"Эти кафе, которые закроются, лишатся всех работников", – прибавил он.

Армонайте упомянула о кафе на пляжах и сказала, что тут проблема кроется в другом.

"Если можно, я бы хотела уточнить, что касается пляжей и утопающих. Я слышу, что тонут нетрезвые, стали выяснять, сколько людей утонуло на пляжах. То, о чем говорили мэры в СМИ, это было несколько инцидентов, когда утонули люди, но они были трезвыми.

А что касается тех, кто утонул на озерах, то надо говорить о том, что они привозят алкоголь с собой или приходят туда пьяными. Спасатели на море нам подтвердили эту информацию. Видно, этой проблемой манипулируют и нацеливаются на кафе, но проблема не в них", – считает Армонайте.

Ткаченко видит тут проблему ограничения конкуренции.

"Конечно, будет ограничена конкуренция, поскольку нестационарные кафе получают места на конкурсной основе. Например, на Ратушной площади или на улице в Вильнюсе. Там есть "островки" куда может прийти любой предприниматель, который предложит самый большой взнос в фонд мэрии.

В таком случае лишь бы кто это сделать не сможет, а только тот, у кого есть стационарное заведение на расстоянии 40 м от площади или от конкретного места и продавать там алкоголь. Мы в таком случае даже не сможем участвовать в конкурсе", – сказал он.

DELFI напоминает, что за предложенные Армонайте поправки проголосовали 39 депутатов, против – 12, еще 42 – воздержались. Парламент вернул поправки на доработку.

"На самом деле, тонут пьяные, это правда. Но если посмотреть, где люди тонут, то увидим, что там никаких кафе нет. На взморье было несколько несчастных случаев, но там тонули трезвые люди", – сказала Армонайте.

"Я предлагаю оставить слабоалкогольные напитки, как в цивилизованных странах, и ничего не менять. Просто дать кафе действовать, нанимать работников и не бить по туризму в Литве", – сказала депутат. По ее словам, зависимые от алкоголя люди пьют чаще всего дома, а не в кафе.

По словам Армонайте, эти запреты окажут наибольшее влияние на малый бизнес в Вильнюсе, Паланге, Клайпеде и Неринге. В Паланге есть 37 уличных кафе и кафе на пляже, в Вильнюсе – 30, в Клайпеде – 18, в Неринге – 10.