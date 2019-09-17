Науседа - первый президент Литвы, который надел весь комплект военной формы

17 сентября в Рукле президент Литвы Гитанас Науседа появился в военной форме. Каждый президент страны с момента восстановления независимости мог надевать военную форму, однако Науседа первым появился, надев весь комплект.

Президент сказал журналистам, что выбрал такую одежду, чтобы "целиком и полностью быть вместе с военными".

"Если бы я приехал сюда в лакированных ботинках и в костюме и пытался бы получить информацию, находясь полностью за пределами армии, то это вред ли произвело хорошее впечатление. Я хочу морально и во всех других смыслах быть интегральной частью нашей армии, поскольку не надо забывать - я главнокомандующий", – сказал журналистам Науседа.

Статьи по теме: Президент Литвы впервые посетил Литовскую армию

Пресс-секретарь командарма Литовской армии майор Томас Балкус пояснил, что президенту форму выдают как и всем военным, поскольку он является главнокомандующим. Однако форма президента отличалась от формы военных несколькими деталями.

Кроме того, форма была надета не по всем правилам - не было головного убора.

Есть исключения, позволяющие не надевать головной убор к военной полевой форме: если это представляет угрозу безопасности труда и здоровью, если военный едет на транспортном средстве, к которому полагается шлем, а также во время принятия пищи, выполнения медицинских процедур или религиозных обрядов.

Исключительной была и нашивка на груди. Обычно в этом месте указывается воинское звание, а на форме Науседы там был герб президента страны.

Балкус сказал DELFI, что главнокомандующий может носить форму. "Эта традиция, которая жива на протяжении всего периода независимости, все президенты использовали элементы формы. Так или иначе", – сказал он.

Балкус заметил, что от президента зависит, как он будет носить форму. "Он может выбирать, как ему удобнее. Ведь он главнокомандующий. Нам приятно, что главнокомандующий решил надеть современную форму ЛА, к которой армия понемногу переходит", – заметил майор.

На груди у президента была нашивка с президентским гербом. "Это, можно сказать, старая традиция. Все президенты, которые надевали военную форму, имели одно звание – президентский герб. Это даже не звание, это символ президента", – сказал Балкус.

На левой руке у президента был знак ЛА. "Этот знак есть и у командарма, и у министра обороны, и у командующих ЛА", – сказал Балкус.

И хотя в правилах сказано, что к форме полагается головной убор, Балкус сказал, что на президента это требование не распространяется. "В данном случае главнокомандующий принял такое решение, которое мы уважаем. Ничего страшного, – сказал майор. – Конечно, если бы он был военным, тогда порядок был бы строже, но он - не военный, он президент. Мы уважаем такое решение".