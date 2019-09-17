Она сообщает, что в этой связи последние 10 месяцев, с определенными корректировками, наблюдается снижение цен фьючерсных сделок.

Нидерландский ценовой индекс TTF на европейских газовых биржах на сентябрь 2019 года сформировался в районе 11,19 евро за мегаватт-час или на 0,22 евро дороже, чем сформировавшаяся цена на август. По сравнению с таким же периодом времени Нидерландский ценовой индекс TTF в прошлом году снизился на 53%.

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"Несмотря на приближение холодного периода времени формируются более высокие цены фьючерсных сделок на оставшиеся месяцы 2019 года, однако абсолютный уровень цен фьючерсных сделок снижается с определенными корректировками в отдельные периоды", – говорится в сообщении.

В первый день сентября газохранилища Европы были заполнены почти на 93%. В такой же период в прошлом году этот показатель был 74%.

В середине августа в Азии спрос на сжиженный природный газ (СПГ) рос, а это было обусловлено преимущественно установившейся в Японии жаркой погодой. Во второй половине августа уровень цен поддерживался ростом интереса к СПГ на последний квартал 2019 года.