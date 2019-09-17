Экономист: возможно рабочая сила из третьих стран уже вытесняет с рынка граждан Литвы

В июле уровень безработицы в Литве составил 6,3% и был на 0,7% выше, чем в то же время в прошлом году. "Это нехорошая весть для Литвы, которая пытается сократить неравенство доходов, ведь это неравенство больше всего увеличивает безработица", – сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

В социальной сети фейсбук он он заметил, что уровень безработицы в Литве растет с января и сейчас он уже выше среднего показателя по Евросоюзу.

"Что могло привести к росту уровня безработицы в Литве?" – задался вопросом Маурицас и представил несколько ответов на свой вопрос.

"В первую очередь взоры обращены на увеличившийся поток дешевой рабочей силы из третьих стран (в первую очередь Украины и Беларуси), который, вероятно, вытесняет местных жителей с рынка. Еще рано делать такие далеко идущие выводы, но несколько аргументов подтверждают это предположение:

Во-первых, уровень безработицы растет, несмотря на рост числа занятых людей (т.е. количество рабочих мест не сокращается).

Во-вторых, во втором квартале 2019 года уровень безработицы больше всего вырос среди живущих в городах мужчин (+0,7%) – именно там, куда приезжают иммигранты (большая часть иммигрантов - 85% - это мужчины).

Уровень безработицы среди женщин вырос всего на 0,1%, а среди живущих в сельской местности мужчин уровень безработицы сократился на 0,5%.

В-третьих, во втором квартале 2019 года рост зарплат в строительном секторе составил всего 3,4% и был намного ниже среднего роста по стране - 7,9%. Поэтому вероятно из-за рабочих мигрантов давление в этой сфере уменьшилось, и рост зарплат в этом секторе снизился", – писал экономист.

Маурицас сказал, что рост уровня безработицы приведет к дальнейшему увеличению разобщения и росту неравенства, а поток дешевой рабочей силы – снизит желание инвестировать в создание местного человеческого капитала.

"Беспокойство вызывает и то, что, несмотря на быстрый рост ВВП, уровень безработицы в Литве остается выше среднего в ЕС и выше, чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Если рост экономики замедлится (что и прогнозируют), то уровень безработицы в Литве сможет достичь двузначного числа, а это снова заставит людей эмигрировать, увеличит неравенство доходов и фискальное бремя.

Не надо также забывать, что в Литве расходы на труд все еще самые низкие в еврозоне (и третьи с конца во всем ЕС – после Болгарии и Румынии), поэтому последовательный рост зарплат необходим, чтобы остановить эмиграцию.

Иммиграция (особенно если речь идет о высококвалифицированных работниках) из третьих стран необходима и неизбежна (если иметь в виду открытость нашей экономики и демографические вызовы), однако она не должна вытеснять местных жителей с рынка труда. Кроме того, ряд исследований показал, что иммиграция дешевой рабочей силы невыгодна для ориентированных на внутренний рынок и создающих небольшой ВВП секторах (например, строительство и торговля)", – писал экономист.