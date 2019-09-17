Мрачный и запущенный район литовской столицы стал престижным: сколько там стоит жилье

Ужупис – вне всякого сомнения необычный район литовской столицы. Он находится к востоку от Старого города и в свое время не привлекал особого внимания, был запущенным и мрачным местом, которое к тому же пользовалось не очень хорошей репутацией. Сейчас жилье в этом районе стоит очень дорого.

До восстановления независимости Ужупис не был тем местом, где люди мечтали жить. Во многих домах там не было ни электричества, ни канализации, ни горячей воды. Во многих квартирах в старых домах отопление было печным. Лампы фонарей были выбиты, поэтому по вечерам улицы этого района тонули во мраке.

С давних времен Ужупис считался местом, привлекающим художников и богему. С 1997 года район возродился – квартиры стали дорожать, район стал государством в государстве – община провозгласила его Ужупской республикой.

Сейчас купить себе жилье в этом районе могут позволить только очень состоятельные люди.

Брокер компании Vilniaus Turtas Ремигиюс Транас сказал, что цены на квартиры в старых домах в Ужуписе колеблются в пределах 1600-2500 евро за кв. м, а в новых 2600-3000 евро с частичной отделкой или 4000-4500 евро с полной.

Он сказал, что в Ужуписе в основном стоят 2-4-этажные дома с мансардами. На первых этажах многих зданий находятся коммерческие помещения: нотариальные конторы, рестораны, парикмахерские, пекарни, прачечные, мясные лавки, сувенирные лавки и т.д.

"Раньше в Ужуписе было немало промышленных предприятий, было несколько заводов, на которых производили секретную военную электронику, была меховая фабрика, консервная фабрика, швейные ателье, бетоносмесительный завод, ткацкая фабрика, поликлиника.

Были и другие общественные места: стадионы, стрельбища, кладбище. Промышленных предприятий там сейчас не осталось, на их местах растут жилые дома, вот-вот не останется старых деревянных домов интересной архитектуры или их останется так мало, что они не будут бросаться в глаза", – сказал брокер.

Транас рассказал, что на ул. Паплауёс и Мануфактуру строят 9-этажные дома, которые не характерны традиционной части Ужуписа, но отражают реалии нашего времени и потребности людей.

"Изменились и жители района. Практически не осталось пьяниц, сократилось количество квартир, отапливаемых твердым топливом, поэтому в районе меньше дыма, появились новые точки притяжения - кафе, рестораны, развлечения. Берега Вильняле стали ухоженными, около прудов на ул. Кудру появились скамейки и дорожки. Работает рынок Тимо, лучше обстоят дела с общественным транспортом.

Однако не все проблемы района были решены, по-прежнему есть проблемы с парковкой, транзитным транспортом и т.д.", – сказал брокер.

В старых домах жители сталкиваются с проблемами старых труб и недостаточной мощностью проводки. Жителям не хватает и мест для парковки.

"В будущем в районе улучшат общественный транспорт, снизят транзит, больше пространств отдадут пешеходам и спортивным мероприятиям. Планируют привести в порядок стадион, построить комплекс музыкальных школ", – рассказал Транас.