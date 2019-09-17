В Литве сбежал опасный преступник, которого прокурор сравнивал с доктором Менгеле

В минувшую пятницу в Каунасе произошел инцидент, серьезно компрометирующий литовскую тюремную политику. Издание Kauno diena сообщает, что с рабочего места сбежал заключенный в Правенишкской колонии Андрюс Каласюнас. Он был осужден за незаконное похищение своей бывшей девушки и попытку ее убийства путем жестоких пыток. Прокурор сравнил Каласюнаса с палачом Освенцима доктором Йозефом Менгеле.

Департамент тюрем 16 сентября сообщил, что 13 сентября, в 13.30 ч. с рабочего места в Каунасе, на аллее Лайсвес, сбежал осужденный, которому было предоставлено право выходить за пределы колонии без охраны и без сопровождения.

"Когда стало известно о том, что осужденный сбежал, сразу же об этом информировали руководство колонии, дежурного Департамента тюрем и дежурного ГКП Каунасского округа, пропавшего немедленно объявили в розыск", – сказано в сообщении Департамента тюрем (ДТ).

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Сотрудники ДТ умолчали о том, что сбежал опасный преступник, который до сих пор не найден.

Издание Kauno diena сообщает, что в ноябре 2016 года Каласюнас был приговорен к 9 годам лишения свободы. Он сбежал со стройки в Каунасе, это место находится рядом с прокуратурой, где работает прокурор, работавший с его делом. Осужденный работал вместе с другими осужденными из Правенишкской колонии и, по предварительным данным, имигрантами из Украины.

По словам директора Правенишкского исправительного дома-открытой колонии Дайнюса Сушинскаса, осужденные, которые хотят жить за пределами колонии, должны отвечать следующим требованиям: отбыть часть срока и не иметь на счету никаких взысканий. Формально Каласюнас отвечал этим требованиям, хотя у Сушинскаса сложилось о нем впечатление как о подозрительно слащавом и хитром человеке. Комиссия разрешила Каласюнасу жить и работать за пределами колонии. Так он отбывал свой срок больше года.



Каласюнас сбежал, едва увидев подъезжающий к стройке автомобиль с сотрудниками колонии, которые проводят плановую проверку. Это вызывает немало вопросов. Не исключено, что нервы у него не выдержали, поскольку он уже что-то натворил, находясь в условиях вольного режима, и ему грозит ответственность за совершенные преступления.

Сушинскас сказал, что о побеге Каласюнаса информировали и девушку, которую он в свое время похитил и пытался убить.

DELFI ранее сообщал, что Каласюнас был осужден за то, что использовал автомобиль BMW как орудие пытки – 31-летний каунасец дверцами автомобиля и багажника бил девушку по голове, выталкивал ее из машины на ходу. Он издевался над своей тогда уже бывшей девушкой за то, что она, по его мнению, слишком дружелюбна с другими мужчинами.

До этого Каласюнас был судим за то, что 1 апреля 2013 года ночью он совершил акт вандализма в Каунасском доме журналистов.