Президент Литвы впервые посетил Литовскую армию

Президент Литвы Гитанас Науседа 17 сентября впервые побывал в Рукле, где встретился с военными Литвы и других стран НАТО. Во время визита на президенте была военная полевая форма.

В соответствии с Конституцией Литвы президент является главнокомандующим Литовской армии.

Во время визита Науседа ознакомился с размещенными в Рукле подразделениями, боевыми задачами, которые стоят перед военными НАТО, с главами Минобороны и ЛА президент обсудит преемственность проектов по развитию и модернизации армии и обеспечение более тесного сотрудничества с союзниками.

Во время визита президент осмотрит инфраструктуру и технику механизированной пехотной бригады "Железный волк" и учебного полка им. Великого гетмана Литовского Януша Радзивилла. Он ознакомится с условиями быта военных и будет обедать в их столовой.

Президент также встретится с военными немецкого батальона НАТО и будет наблюдать за учениями.