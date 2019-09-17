В Вильнюсе женщина нанесла ножевое ранение мужчине

ru.DELFI.lt

В Вильнюсе помощь врачей и полиции потребовалась пострадавшему мужчине. Полиция сообщает, что мужчину ранила нетрезвая женщина.

16 сентября, в 22.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Буйвидишкю, в доме, нетрезвая (2,30 промилле) женщина (1970 г.р.) нанесла ножевое ранение мужчине (1969 г.р.). Пострадавший был госпитализирован. Подозреваемая закрыта в КПЗ. Ведется расследование.

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