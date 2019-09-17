16 сентября, в 22.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Буйвидишкю, в доме, нетрезвая (2,30 промилле) женщина (1970 г.р.) нанесла ножевое ранение мужчине (1969 г.р.).
Пострадавший был госпитализирован.
Подозреваемая закрыта в КПЗ.
Ведется расследование.
В Вильнюсе помощь врачей и полиции потребовалась пострадавшему мужчине. Полиция сообщает, что мужчину ранила нетрезвая женщина.
16 сентября, в 22.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Буйвидишкю, в доме, нетрезвая (2,30 промилле) женщина (1970 г.р.) нанесла ножевое ранение мужчине (1969 г.р.).
Пострадавший был госпитализирован.
Подозреваемая закрыта в КПЗ.
Ведется расследование.