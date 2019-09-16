В одной из крупнейших больниц Литвы – проблемы с организацией питания пациентов

В Сантаришкской клинике затянулись проблемы с организацией питания пациентов. Горячую еду пациенты уже получают, но им все равно не приносят второй завтрак и полдник, что очень плохо, например, для больных диабетом.

"Ветеринарная служба ограничила их (Pontem – DELFI) деятельность. Мы наблюдаем. Пока нет ни второго завтрака, ни полдника. Некоторые люди радуются, но мы все еще получаем жалобы - "видели, что было, и что сейчас, ничто не изменилось". Ситуация неоднозначная", – сказала пресс-секретарь больницы Гитана Летукене.

По ее словам, нельзя сказать, что ситуация на 100% исправилась.

"Горячую еду уже дают, но мы не можем сказать, что все на 100% хорошо, поскольку нет второго завтрака и полдника, это особенно плохо для диабетиков", – сказала Летукене.

Два яйца, ломтик хлеба, огурцы и сок. Это не завтрак. Это то, что в минувшую пятницу пациенты получили на обед. Третий день компания Pontem кормила 800 человек сухим пайком, сообщают новости телеканала LNK.

Хаос с питанием начался после того, как из-за грязной посуды, тараканов в местах приготовления еды Государственная продовольствено-ветеринарная служба запретила компании пользоваться кухней в помещении больницы. Из-за кризиса заседание состоялось в Минздраве.

После заседания вице-министр Альгирдас Шешелгис не мог гарантировать, что пациенты получат горячую еду.

"Пока я это не могу гарантировать. Все зависит от того, как будут выполнены требования, которые выдвинула ГПВС", – сказал он. Однако пациенты уверяют, что не хотят получать такую пищу, какую им раньше доставляла компания Pontem.

Представитель клиники Аушра Билотене-Мотеюнене сказала, что если нарушения не будут исправлены, будут говорить о расторжении договора с поставщиком услуги.

"Если качество не будет отвечать требованиям, с нашей стороны ничего не меняется, мы будем подавать претензию, тогда может идти речь о расторжении договора", – сказала она.

Инспекторы ГПВС в пятницу проверяли, исправила ли Pontem недочеты.

По словам инспекторов, большая часть проблем устранена, поэтому компании разрешили пользоваться кухней. Глава компании Pontem обещал, что в субботу пациенты получат теплую еду.

В репортаже канала LNK сообщается, что в пятницу после обеда еду пациентам вывезли как раз из той кухни, которой пользоваться компания не может.

Первыми еду получают пациенты отделения эндокринологии. Пациенты вместо черного хлеба получили батон. В репортаже сообщается, что пациенты уже два дня не получали теплую еду.

"Господи, какой обед – два яйца и огурцы, – иронизировала женщина, открыв свой паек. – Наверное, вчерашнее мясо на сегодня надо было оставить".

"Киндер-сюрприз, – шутил другой пациент. – Два яйца и огурец. Первый раз хоть насколько-то теплые яйца, до сих пор все было холодное. Второй день теплой еды не видел".

Пока одни пациенты пытались шутить, у других терпение лопнуло. Они больше не едят больничную еду.



"Как больному человеку выжить, ведь ему нужны силы", – сказал один из мужчин.