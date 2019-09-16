Посланник Госдепартамента США по вопросам Холокоста Черри Дэниелс акцентировала, что большинство литовских героев превратили Литву в гордое демократическое государство, однако она также обратила внимание на то, что "у каждой страны есть свои темные моменты".

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"Сталкиваясь со сложным вопросами прошлого, важно объективно рассматривать совершенное историческими деятелями, чтобы было выявлено влияние их действий – как положительное, так и негативное", – отметила дипломат в социальной сети "Твитер".

Она призвала серьезно принять выводы Международной комиссии по оценке преступлений оккупационных нацистского и советского режимов в Литве.

"Прославление тех, чьи действия напрямую привели к преследованию и убийству во время Холокоста тысяч невинных людей, создает раскол, допускает воцарение дезинформации, поощряя антисемитизм и омрачая международную репутацию Литвы", – пишет Ч. Дэниелс.

"Кроме того, это лишает чести героев, которые на самом деле представляли смелый дух Литвы", – добавила она.

Американский дипломат в своих записях не называет никаких фамилий или конкретных событий, однако в Литве последнее время большие дискуссии вызвал вопрос мемориальной доски офицеру Йонасу Норейке.

Указом мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса в июле с библиотеки в центре города была снята мемориальная доска Й. Норейке, но в августе ее опять повесили его сторонники.

Критики увековечения памяти об этом человеке отмечают, что он, будучи начальником Шяуляйского уезда, в 1941 году подписал документы о выселении евреев в гетто и присвоении их имущества. Почти все евреи потом были уничтожены во время Холокоста.

Сторонники памятной доски акцентируют, что позднее Й. Норейка включился в антифашистскую деятельность, способствовал крушению планов учреждения легиона SS в Литве, был вывезен в Концентрационный лагерь в Штуттхоф, в Германию, а после войны организовал вооруженное сопротивление советской оккупации.

В 1946 году советский военный трибунал объявил Й. Норейке смертный приговор, он был расстрелян в 1947 году.