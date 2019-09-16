Начнутся работы по строительству ТЦ Akropolis у парка Вингис в столице Литвы

Похоже, что спустя 10 лет начнутся работы по строительству ТЦ Akropolis у парка Вингис в столице Литвы. Представитель Akropolis group Доминикас Мертинас сказал DELFI, что подробная информация о проекте появится этой осенью.

Разрешение на строительство ТЦ было получено еще в 2009 году, однако долгое время ничего не предпринималось.

В феврале сообщалось, что планы пока не осуществляют из-за строительства Akropolis в Риге.

Мертинас рассказал DELFI, что сейчас корректируют проект. Он заметил, что подробная информация о нем появится осенью этого года.

По сведениям DELFI строительство нового ТЦ начнется в следующем году, а на прошлой неделе в среду участок приехали осматривать представители компании.

По словам Мертинаса, на участке появится многофункциональный центр, в котором будут как развлечения, так и офисы.

"Транспортная инфраструктура будет расширена и усовершенствована, появятся пешеходные и велосипедные дорожки. Мы верим, что после реконструкции пропускная способность ул. Гележинё Вилко улучшится, а попасть в парк Вингис будет легче – новой стоянкой для машин смогут пользоваться все посетители парка", – сказал он.

Когда начнутся работы, Мертинас не мог сказать.

"Обо всех этапах общество будет информировано. После всех установленных законом действий, включая дискуссии с заинтересованными сторонами, будет подготовлен технический проект и компания обратиться за разрешением на строительство", - сказал Мертинас.

На вопрос о планах в связи со строительством Akropolis в Киеве, он ответил, что от таких планов отказались, после оценки конкурентного и геополитического окружения в самой Украине.