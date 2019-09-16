В Эйшишкес перезахоронены останки партизан Армии Крайовой

В начале сентября в Шальчининском районе Литвы, в Эйшишкес были перезахоронены неидентифицированные останки четырех участников Армии Крайовой – крупнейшей польской подпольной организации сопротивления нацистам.

В рамках проводимого Институтом национальной памяти Польши с 2017 года проекта поиски и эксгумации останков повстанцев в прошлом году были найдены останки еще одного участника Армии Крайовой, они были опознаны и в этом году перевезены в Польшу.

На церемонии перезахоронения останков присутствовали политики местного самоуправления и Сейма Литвы.

Выступивший на церемонии член Сейма Литвы Арунас Гумуляускас сказал BNS, что члены Сейма своим участием хотели отметить важность единства литовцев и поляков.

"Мы больше не можем воевать между собой. Что было, то было, но мы не можем позволить себе такое. Потому что если мы позволим себе такое, то это будет просто-напросто самоуничтожение, и для нас, и для поляков. И победа третьей силы, и все", – сказал политик из фракции правящих "аграриев".

Останки польских партизан обнаружены в Шальчининкском районе, останки трех человек – в деревне Висинчяй, в в Илгасалисе, что в Руднинкской пуще, останки еще двух человек – в деревне Манкявичяй.

Одного из низ специалисты идентифицировали, это известный под псевдонимом Бартек повстанец Войцех Стыпула. Он был убит представителями советской власти 22 июля 1944 года.

Лейтенанта Армии Крайовой планируется перевезти в Польшу, где его перезахоронят родственники.

Как рассказала BNS работающая в Институте национальной памяти Польши литовский археолог Илона Вашкявичюте, найти останки партизан и установить их личности позволяет архивная информация, рассказы людей.

По словам археолога, идентифицировать останки позволяет и то, что находится в могиле.

"Было известно, что Бартек похоронен не в гробу, и что его лицо было закрыто такой медицинской маской, медицинской косынкой. Таким мы его и нашли. Знаете, когда ткани сгнивают и остается только череп, и просто эта приставшая косынка – такая немного жуткая картинка", – сказала BNS профессор Литовского эдукологического университета.

Идентифицировать найденные в Шальчининкском районе останки польских партизан археологам не удалось. По словам И. Вашкявичюте, установить, кому принадлежат останки, без свидетельств или конкретных вещей невозможно.

Во время раскопок в этом году найдены останки еще одного польского бойца в деревне Мигунай Вильнюсского района, рядом с ним найден солдатский ремень, чехол от винтовки.

Перезахоронение найденных в этом году останков может состояться в следующем году.