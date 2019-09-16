Сколько в этом году в Литве стоят свежие овощи

Журналист Rinkos aikštė посетил центральный городской рынок Кедайняй. Выяснилось, что урожай был неплохим, прилавки полны овощей. Вот только покупателей на рынке немного.

"Давно не было такого хорошего урожая. Только жаль, что продавать овощи приходится дешевле, чем в прошлом году. Много торговцев. Люди много всего выращивают. Свои товары привозят не только фермеры, но и бабушки", – сказал фермер Кедайняйского района Римас Сурвила.

Полкило малины на рынке стоит 2 евро, килограмм 3,5-4 евро. Клубнику продают по 3,5-5 евро килограмм.

Картошку продают недорого - по 2-30 центов за кг, если крупная - по 40 центов. Фермеры говорят, что урожай картошки в этом году хороший.

Цены на литовские помидоры начинаются от 50 центов, дороже продают интересные сорта - желтые или черные.

Огурцы в Кедайняй на рынке стоят евро, если тепличные - немного дешевле.

Килограмм чеснока на рынке стоил 2,5-4 евро, лука - 1 евро.

Пучок редиса стоит 50 центов, укропа - 40 центов.

Спаржевую фасоль в выходные продавали по 1,5-2 евро за килограмм, баклажаны по 2 евро, морковь по 1 евро, свекла 50 центов за кг, столько же просили за кг тыквы.

Однако были такие торговцы, которые за целую тыкву просили 2 евро.