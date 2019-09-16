Белорусский шантаж: зачем Лукашенко диалог с Литвой?

Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет о намерении исправить отношения с Беларусью и ради этого готов даже пригласить Александра Лукашенко в Вильнюс. Повод для белорусского лидера не самый выгодный – перезахоронение останков антицарских повстанцев и Кастуся Калиновского в ноябре в столице Литвы. Поедет ли Лукашенко в Вильнюс, и при чем тут Островецкая АЭС и латвийские порты?

Несмотря на декларированную готовность дружить с официальным Минском, президент Литвы Гитанас Науседа об исправлении отношений говорит очень осторожно.

"Мои усилия будут направлены на то, чтобы постепенно, несмотря на все споры вокруг Островецкой АЭС, установился нормальный человеческий контакт. Ведь ненормально жить рядом, копать окопы и делать вид, что рядом нет соседа. Конечно, все будет зависеть от желания сотрудничества со стороны самой Беларуси. Могут быть разные поводу – первым будет перезахоронение наших лидеров восстания 1863-1864 годов", – сказал Г.Науседа.

Позже литовский лидер уточнил, что на церемонию точно будет приглашен президент Польши Анджей Дуда, возможно, позовут и Владимира Зеленского, но с адресатом приглашения в нашей стране еще не определились. Оно и не удивительно – несмотря на длительную оттепель между Минском и Европой, в Вильнюсе многие помнят историю сотрудничества с лидером Беларуси.

Комментирует Жигимантас Павиленис, член комитета иностранных дел Сейма Литвы, бывший посол страны в Соединенных Штатах и ​​Мексике:

"Он всегда нас обманывал, и, я думаю, было бы большой ошибкой, если бы мы начали этот путь со встречи с Лукашенко, не видя никаких знаков того, что он готов идти европейским путем".

В начале своего президентского срока и предшественница Гитанаса Науседы, Даля Грибаускайте, была полна намерения наконец подружиться с южным соседом. Но потом был разгон мирных протестов в 2010 году и завершение строения Островецкой АЭС – самый раздражающий момент в двусторонних отношениях для Вильнюса. Но другие литовские политики призывают быть прагматичными.

"Мы видим тенденции в Европейском Союзе и США в отношении Беларуси. Естественно, ты должен попасть в эти тренды, и поэтому какой-то ограниченный разговор – он, возможно, и есть в планах. Удастся диалог или нет… Знаете, здесь хватает всяких довольно скептических мнений", – замечает вице-председатель комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас.

Дело не только в старых обидах. Островецкую АЭС литовский Сейм признал угрозой национальной безопасности. Вильнюс не будет покупать электричесто из этой станции, а это портит не только отношения на линии Беларусь-Литва, но и между Брюсселем и Минском. И похоже на то, что от этого спора устали все.

"По-видимому, все-таки полная блокада электричества из Беларуси не получится. Уже и латыши говорят о том, что могут покупать, и эстонцы задумываются… Плюс, насколько я знаю, в Брюсселе не очень довольны этой радикальной позицией Литвы, которая торпедирует подписание соглашения о приоритетах партнерства между Беларусью и Евросоюзом", – комментирует руководитель аналитических проектов компании БелаПАН Александр Класковский.

В конце августа Рига заявила, что готова покупать электричество из БелАЭС. После возмущения в Вильнюсе заявление скорректировали, и теперь Латвия говорит о возможности покупать электроэнергию из "третьих стран через Россию".

Месяцем ранее посол нашей страны в Латвии Василий Маркович заявил о желании Минска перенаправить грузы из Клайпеды в Ригу и Вентспилс.

"Беларусь и Россия любят поиграть с балтийскими странами. Конечно, плохо, что Латвия поддается на такие игры, и то, что они де-факто готовы – это, конечно, не улучшает безопасности всего региона", – уверен Лауринас Кащюнас.

Белорусские грузы составляют примерно треть всего транзитного оборота в порту Клайпеды. В прошлом году объем торговли между Беларусью и Литвой, по информации издания "Белрынок", составил 700 млн долларов, из которых 82% – это транспортные услуги. Эти цифры из года в год только растут, и в Вильнюсе возмущены угрозами перенаправление грузовых потоков.

Foto: DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Это шантаж белорусского режима, так как, насколько я знаю, кремлевский режим хочет забрать все эти грузы из балтийских портов, и думаю, наши балтийские братья не проглотят этот… крючок", – сказал Жигимантас Павиленис.

Не может ли случиться так, что в результате Литва махнет рукой на уже практически готовую электростанцию ​​- первый реактор заработает еще до конца года – и спасет рассчитанную на экспорт Островецкую АЭС? Еще полгода назад ответ на этот вопрос был бы однозначно отрицательным. А вот приедет ли Александр Лукашенко на торжества в честь повстанцев Кастуся Калиновского в Вильнюс – ответ известен.

"Недавно он не улетел в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Ну, туда Путина не пригласили. В Вильнюсе Путин якобы ни при чем, но при чем! Калиновский – это такая фигура, которая раздражает Россию", – напомнил Александр Класковский.

Александра Лукашенко приглашали и на саммит Восточного партнерства – не поехал. Уже почти год ждут его в Риге – собственно, чтобы обсудить перспективы латвийских портов. Наши специалисты уверены, что в ноябре официального лидера в Вильнюсе не будет – даже если его и пригласят.