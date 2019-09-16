Карбаускис перед началом сентября порвал "черный" список школ

В сентябре этого года в Литве открылись не все школы. Одна школа Алитусского района опустела. Таких школ ежегодно насчитывают десятки. Правда, в этом году перед 1 сентября правящие во главе с Рамунасом Карбаускисом, утверждают, что спасли 170 школ.

1 сентября пустой остался Макнюнский центр основного обучения и многофункциональный центр Даугайской гимназии им. Владаса Миронаса. Учителя школы в День знаний встречались с руководством района и представителями Министерства науки, образования и спорта, решалось их будущее, пишет Alytaus naujienos.

Вице-министр науки, образования и спорта Вальдемарас Разумас сказал, что перед новым учебным годом в Литве закроют 20-30 школ. Решения принимают муниципалитеты. О том, что судьбы школ должно решать не министерство, а муниципалитеты сказал глава Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

"Эта сеть сегодня достаточно оптимальная, – сказал в августе BNS Карбаускис. – Мы не должны закрывать школы потому, что государство принимает такое решение из-за изменения модели финансирования".

Однако перед 1 сентября правящие приняли постановление, которым одобрили классы неполной комплектации. В результате, по словам Карбаускиса, от гибели спасли 170 школ. Однако работники системы образования называют эти действия шагом назад.

Восемь – столько учеников достаточно для того, чтобы открыли класс и сохранили школу с полным финансированием. Было решено, что если не набирают полные 9-10 классы, то все финансирование ложится на плечи муниципалитетов. Это решение было отозвано – правительство решило разделить с ними это финансовое бремя.

Председатель Литовского профсоюза науки и образования Эгидиюс Милешинас сказал DELFI, что школы их профсоюза с такой проблемой не сталкиваются, но заметил, что существование в районах школ с небольшим количеством учащихся - это проблема.

"Насколько мы знаем, есть случаи, когда во всей школе 20, 30, 60 или 70 учеников, – сказал Милешинас. – В этом году должны были около 20-30 школ реорганизовать, но правительство приняло новое постановление. По нашим данным, это была инициатива двух депутатов, и хотя в прошлом году сделали шаг вперед, в этом, может, перед выборами все вернулось назад".

"Мы говорим о двух школах – Круопу в Новой Акмяне, где 70 учеников и Найсю из Шяуляйского района", – сказал он.

Завуч Круопяйской школы Дайва Лункявичене сказала, что в школе 102 воспитанника - 71 школьник и 31 - дошкольник. В классах от 10 до 7-6 учеников. В этой школе во время таких уроков, как физкультура, этика, изо, труды классы объединяют.

Директор Найсяйской школы Витаутас Шимкус сказал DELFI, что у них в этом году нет 3 и 9 классов, но наблюдается смена жителей, поэтому в будущем недостатка в учениках не будет.

В классах этой школы от 10 до 4 учеников (всего в школе 67 учеников), поэтому на некоторых предметах классы объединяют. "Мы объединяем веселые предметы: изо, музыку, физкультуру, – сказал директор. – В одном классе чтение, но это неплохо, это отрицательно на процесс не влияет".

Директор сказал, что пока муниципалитет их не финансирует, им хватает денег из госбюджета. Представитель мэрии Шяуляйского района Раймундас Галкус заметил, что рассматривают вопрос выделения средств этой школе.

Он сказал, что организовать подвоз учеников в другие школы непросто. В некоторые школы уже сейчас школьные автобусы возят по 50 учеников. Сами автобусы небольшие, рассчитаны на 17 мест. Ежедневно они проезжают сотни километров.

Карбаускис сказал, что перед сентябрем правящие спасли не две, а 170 школ. Он заметил, что правительство намеревалось отказаться финансировать школы, в которых в 9-10 классах меньше 8 учеников, а в последние дни перед учебным годом это решение отменили. По словам Карбаускиса, неполные 9-10 классы должны были быть в 170 школах страны.

Неполные классы должны были финансировать муниципалитеты, это увеличило бы их расходы с 30 000 до 100 000 евро. "Муниципалитеты собирались закрыть эти школы, поскольку у них нет таких денег", - сказал Карбаускис.

Он считает, что правительство приняло верное решение, а министерство, принимая первоначальный вариант, даже не знало, какого количества школ это решение коснется. Кроме того, глава "крестьян" сказал, что это не была инициатива двух политиков, с инициативой выступила вся фракция.

По действующему порядку, если в классе 5-8 учеников, то муниципалитет и правительство финансируют классы 50 на 50, если меньше 5 учеников – то муниципалитет оплачивает 70% расходов.

Председатель парламентского Комитета по вопросам образования и науки Эугениюс Йовайша сказал DELFI, что вопрос небольших школ должны решать сами муниципалитеты. Правда, по его словам, у "крестьян" есть приоритет – ученики 1-4 классов должны ходить в школу как можно ближе к дому, поэтому могут быть оправданы даже небольшие школы.

"Сейчас есть исключения космического масштаба - можно объединять 1-2 классы, 3-4 классы, чтобы получить класс из 8 человек. Разрешают даже объединить все 4 класса. Хорошо ли это? Это большой вопрос", – сказал депутат.

По его словам, если в 5 и старших классах все еще объединяют классы, то страдает качество обучения.

Представитель Министерства науки, образования и спорта Айдас Алдакаускас сказал DELFI, что в июле были узаконены объединенные школы.

Он заметил, что количество объединенных классов в школах сокращается: в 2018 г. их было 1103, а в 2019 г. – 1054.

По его словам, были ужесточены некоторые правила. Например, в 5-8 классах разрешили объединять лишь соседние классы, например, 5 и 6, а раньше можно было объединить 5 с 8.

По данным министерства в Литве самые маленькие школы следующие: Веришкяйская начальная школа (Вильнюсский район) - 11 учеников, Виденяйская основная школа (Варенский район) – 13, Дукштская основная школа (Вильнюсский район) – 18, Жемальская начальная школа (Мажейкяйский район) – 20, Ломяйская основная школа (Таурагский район) – 20.