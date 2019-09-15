Сантаришкской клинике запретили покупать санитарно-гигиеническую бумагу за 1,3 млн. евро

Служба госзакупок (СГЗ) запретила Сантаришкской клинике покупать санитарно-гигиеническую бумагу, поскольку техническими условиями конкурса могла быть ограничена конкуренция, а решение закупать бумагу самостоятельно, а не через Центральную закупочную организацию в данном случае необоснованное.

СГЗ распорядилась остановить закупки на сумму 1,29 млн. евро.

Клиника отказалась покупать бумагу через Центральную закупочную организацию. По данным СГЗ, единственная компания, продукция которой соответствует заданным характеристикам - это Tork.

Клиника указала, что бумага из каталога Центральной закупочной организации не отвечает требуемому качеству (например, бумага не такая белая, как требуется и не такая мягкая).

СГЗ отклонила эти аргументы, указав, что в каталоге Центральной закупочной организации была возможность сравнить массу бумаги, проверить размеры, поэтому клиника не привела объективные аргументы, объясняющие такой выбор.

При сравнении цен, СГЗ констатировала, что через Центральную закупочную организацию бумагу можно было купить дешевле.

"По мнению службы, число предложений подтверждает искусственно ограниченную конкуренцию: разные поставщики, которые могли предлагать лишь конкретные варианты, реально конкурировали соглашением с заказчиком, а не ценами", – отмечает СГЗ.