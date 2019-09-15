Трагедии из жизни эмигрантов: литовки хладнокровно убивали своих детей

В конце августа британские и литовские СМИ облетела новость о смерти 4-месячного младенца. Младенец скончался от удушения, зажатый телом нетрезвой матери.

Трагедия произошла в семье эмигрантов из Литвы в конце августа этого года. В доме пьянствовала компания. Когда участники пьянки проголодались и ушли за пиццей, пьяная мать Милда Стучинскайте решила из бутылочки покормить свою 4-месячную дочь и заснула, подмяв под себя младенца. Отец девочки Аудрюс Крупайтис спал в кресле.

Вернувшаяся из пиццерии компания, заметила, что мать прижала ребенка, разбудила обоих родителей. Младенцу стали оказывать помощь, делать искусственное дыхание, но все тщетно.

Портал mirror.co.uk сообщил, что когда приехала скорая, девочка уже не дышала. Врачей вызвали люди, которые жили в одной квартире с семьей. К сожалению, несмотря на оперативность, младенца спасти не удалось.

Мать ребенка была сильно пьяна, равно как и отец. Токсикологи выяснили, что в день, когда скончался младенец, оба родителя курили марихуану и пили алкоголь.

Суд до сих пор не принял вердикт по этому делу, несмотря на то, что женщина свою вину не отрицает.

Это не единственная трагедия в семьях эмигрантов из Литвы. В апреле 2010 года в СМИ писали о другой истории - гражданка Литвы скрывала беременность даже от своего супруга и затем задушила новорожденного пластиковым пакетом.

Это произошло в Шотландии. 26-летнюю Инету Дзингувене приговорили к пожизненному тюремному заключению с правом просить о помиловании не раньше, чем через 15 лет.

Женщина год провела в шотландской тюрьме, потом ее перевели в Литву. Она была против возвращения на родину, поэтому через несколько лет ее снова вернули в шотландскую тюрьму.

Портал BBC писал, что женщина задушила младенца при помощи пластикового пакета. Врачи констатировали, что ребенок родился живым и здоровым.

Муж женщины в суде уверял, что она скрывала от него беременность, на все замечания отшучивалась и говорила, что просто она очень полная.

В суде он рассказал, что он первый приехал в Шотландию. Еще до его отъезда из Литвы у женщины прекратились месячные. Она должна была идти к гинекологу и выяснить причину. Она планировала сделать аборт, если выяснится, что беременна. Муж уверяет, что оставил ей деньги.

В суде мужчина сказал, что если бы знал, что жена ждет ребенка, то обрадовался бы этому. В суде свидетельствовала и подруга Дзингувене, которая также подтвердила, что Инета отрицала факт беременности и придумывала всякие отговорки, объяснения почему у нее растет живот.

В 2016 году Великобританию потрясла история эмигрантки из Литвы 30-летней Гинтаре Шуминайте. Она родила младенца в ванной комнате и лишила его жизни.

В соседней комнате находился ее друг, который обнаружил женщину в ванной и вызвал скорую.

Позже врачи констатировали, что младенец был задушен. Затем женщина держала его под душем, чтобы имитировать утопление, потом перерезала пуповину и потеряла сознание. Когда она пришла в себя и обнаружила, что младенец не дышит, завязала ему на шею свои трусы и оставила под одеждой в ванной.

Женщину арестовали сразу же после того, как ее выписали из больницы. Однако суд решил не приговаривать ее к тюремному заключению.

Ее наказали за убийство младенца, а не за убийство. Ее приговорили к 24 месяцам общественных работ.

Шуминайте уверяла, что убила младенца из-за пережитого во время родов стресса, поскольку ребенок был не от ее друга, с которым она жила, а от другого мужчины.