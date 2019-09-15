Привычки литовских водителей удивляют: двое из трех водителей выражают свое возмущение сигналом

Дни становятся короче, но это не мешает велосипедистам наслаждаться катанием по городу. Однако в темное время суток не следует забывать об отражателях и других средствах безопасности. По заказу страховой компании Ergoбыл проведен опрос, который показал, что о Правилах дорожного движения (ПДД) велосипедистам порой напоминают и водители авто, сказано в пресс-релизе.

65% водителей автомобилей сказали, что, если они встречают в темное время суток на дорогах велосипедистов без светоотражающих жилетов, то тем или иным способом предупреждают их об опасности.

Треть водителей сказали, что сделали бы это при помощи автомобильного сигнала. Каждый четвертый готов притормозить и, открыв окно, напомнить велосипедисту о ПДД. Еще 6% водителей остановились бы и строго поговорили бы с велосипедистом о правилах.

Представитель страховой компании Римвидас Поцюс сказал, что на дорогах часто случаются ситуации, когда один участник движения вызывает недовольство других. Однако он заметил, что даже в таких случаях не стоит руководствоваться эмоциями.

"Конечно, велосипедисты на дорогах без светоотражающих жилетов и огней представляют опасность для других участников движения и рискуют своей безопасностью. Своевременно заметить такого велосипедиста на дороге бывает непросто. Однако не стоит своей реакцией усложнять ситуацию еще больше. Например, если водитель вдруг начинает сигналить, велосипедист может испугаться и съехать на обочину или даже на проезжую часть, а это приведет к несчастью", – сказал Поцюс.

По его словам,опасно и говорить с велосипедистом через открытое окно, когда автомобиль едет. Ведь водитель в первую очередь должен концентрировать внимание на дороге, если он отвлекается, это грозит печальными последствиями.

Останавливаться для разговора также стоит только тогда, если это безопасно для всех участников движения. О несоблюдающих ПДД велосипедистах можно сообщить в полицию.

Профессиональный велосипедист, олимпиец Рамунас Навардаускас сказал, что заметил, что взаимопонимания между водителями и велосипедистами стало больше. В Литве велосипеды стали популярнее, поэтому, по мнению Навардаускаса, растет и уровень культуры, сознательности и внимания велосипедистов к своей безопасности. Автомобилисты со своей стороны с большим пониманием стали относится к велосипедистам.

"Надо признать, что бывают несознательные люди в обоих лагерях. Я сам во время тренировок часто сталкивают с опасными ситуациями, когда автомобили идут на опасный обгон, не соблюдают расстояние, мчатся на большой скорости рядом. С другой стороны, и велосипедисты не всегда думают о своей безопасности, один из примеров - отсутствие жилетов и огней в темное время суток. Такие велосипедисты не понимают, в какой опасности они находятся. Те, кто сам управляет автомобилем и сталкивался с такими недисциплинированными водителями, наверное, никогда не выедут на дорогу на велосипеде без жилета и огней", – сказал Навардаускас.

Напомним, что в темное время суток на велосипеде спереди должна гореть белая фара, а сзади - красная, сам велосипедист должен быть в светоотражающем жилете. Лица младше 18 лет на дорогах должны ездить в шлемах. Эти правила указаны в ПДД.

Опрос жителей был проведен в июне компанией Spinter Research. В опросе участвовали больше 1000 человек во всей Литве.