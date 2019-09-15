Циклон принесет в Литву ветреную погоду

В воскресенье погоду в Литве обусловит новый циклон, идущий со стороны Скандинавии.

С самого утра облачность в Литве увеличится. На севере пойдут дожди, а днем дождь охватит и остальную часть территории страны. На юго-востоке,в Друскининкай и Варене, до вечера дождя не будет. С раннего утра ветер поднялся на взморье, днем он усилится на всей территории страны.

Во многих районах порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а на западе у моря до 21-24 м/с. На севере страны в воскресенье будет всего 13-16 градусов тепла, а на юге, где облака и дождь появятся позже воздух прогреется до до 17-19 градусов, в окрестностях Варены воздух прогреется до 20 градусов тепла.

В понедельник погода практически не изменится. И ночью и днем во многих районах прогнозируют небольшие дожди. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Во многих районах его порывы достигнут 15-20 м/с, местами и до 21-23 м/с. Ночь будет облачной, температура не опустится ниже 9-14, а днем поднимется всего до 13-17 градусов.