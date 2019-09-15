Абсолютно новая услуга в Литве: аренда мебели

Диваны, кровати, столы, стулья и комоды – сейчас такую мебель в Литве можно не только купить, но и взять в аренду. Летом 2019 года такую услугу предложила компания Gintaro baldai. Ее представители сказали, что уже появились клиенты, это такие люди, которые не хотят быть привязаны к мебели конкретного стиля или к конкретному месту жительства. Правда, по мнению Гедрюса Друктейнис, появление таких услуг в Литве показывает мобильность общества и процветание логически и арифметически обоснованных ценностей.

Представитель Gintaro baldai Агне Зебитите сказала DELFI, что такую идею продиктовала услуга совместного потребления, процветающая во всем мире. По ее словам, время сейчас такое, что люди вместо покупки автомобиля, берут его в аренду, то же самое и с мебелью.

"Эта альтернатива удобна людям, которые часто меняют место жительства, много путешествуют, поэтому не хотят обрастать габаритными вещами.

Мы считаем, что эта услуга должна быть интересна тем, кто не хочет платить за вещи сразу всю сумму, а хочет платить понемногу каждый месяц, молодежи, у которой нет постоянного жилья и тем, кто хочет постоянно обновлять свое жилье новой и стильной мебелью", – сказала специалист.

Она рассказала, что взять в аренду можно любую мебель, которая стоит от 100 евро, время аренды 4-12 месяцев.

"Что касается ассортимента – тут наши возможности неограничены. В наших салонах есть все от небольших деталей интерьера до комплектов мебели, поэтому мы можем предоставить услугу полной меблировки квартиры", – сказала Зебитите.

Правда, после окончания срока аренды мебель надо вернуть, другой клиент ее уже не получит.

"Такую мебель реализуют иным способом", – заметила специалист.

Что касается стоимости аренды, она привела пример аренды софы стоимостью 189 евро на 12 месяцев.

"Первый взнос 20% от стоимости, значит 37,8 евро. Далее – это месячная плата в размере 18,04 евро", – сказала она.

А в случае с самым дешевым вариантом за 100 евро, начальный взнос составит 20 евро, месячный – 9,55 евро, если договор подписан на 12 месяцев.

По словам Зебитите, несмотря на то, что услуга появилась недавно, в середине лета этого года, уже появились клиенты, которые берут мебель в аренду, но пока несмело.

"Пока это физические лица, которым лизинговые компании не предоставляют возможность купить мебель в лизинг", – сказала она.

Журналист Друктейнис прокомментировал DELFI появление такой услуги на рынке.

"Что касается молодых людей, скажем, 30-летних, они очень мобильны, по сравнению со старшим поколением.

Например, арифметическая логика такова, что если они не покупают жилье, а арендуют, а также вся эра процветания офисов, когда приходят в любое место с компьютером, работают, потом забирают его и уходят.

Логично, что такая услуга, аренда новой мебели, всегда приводит к отзыву на рынке. Но вообще, я думаю, что это услуга для молодежи", – сказал он.

"В любом случае, недвижимость, а в данном случае мебель, привязывают человека к определенному физическому месту и, наверное, молодежь, которая может в перспективе переехать в другое место, видно, думает так - если ты сегодня живешь здесь, не значит, что на следующей неделе ты тоже будешь жить здесь", – сказал он.

По мнению Друктейниса, в будущем количество подобных услуг увеличится.

"А любой лизинговый бизнес, если он процветает, значит, спрос есть", – сказал он.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что появление таких услуг связано с изменением образа жизни общества.

"Альтернатива аренды становится популярной, а ведь иногда жилье арендуют не со всей мебелью, а только с частью, поэтому такая услуга нужна", – сказал он.

По словам экономиста, такие же тенденции сегодня можно наблюдать в сфере автомобилей.