В Вильнюсе пьяный водитель BMW врезался в столб

В ночь на воскресенье в Вильнюсе нетрезвый водитель BMW врезался в столб и снес его.

Вильнюсская полиция информировала, что в 00.51 ч. было получено сообщение о том, что на проспекте Лайсвес, в столб врезался автомобиль, двое мужчин ходят вокруг транспортного средства.

на месте происшествия выяснилось, что нетрезвый водитель не справился с управлением BMW, врезался в столб и снес его.

По предварительным данным, падая, столб оборвал троллейбусные контактные провода.

В организме водителя было 2,19 промилле. Он получил травмы, поэтому был доставлен в больницу.

На месте происшествия пассажир BMW рассказал, что он выпивал с друзьями, когда приехал знакомый и предложил подвезти его до дома. По словам мужчины, он не понял, что водитель тоже пьян.

Он сказал, что писал смс-сообщение жене, когда услышал свист тормозов и почувствовал сильный удар.

По словам пассажира, тогда он понял, что водитель BMW пьян. В ДТП пассажир не пострадал.

Обстоятельства ДТП расследует полиция.