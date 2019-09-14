На магистрали Вильнюс-Каунас установят информирующие знаки

Во время подготовки к модернизации автомобильной дороги Вильнюс-Каунас на ней будут установлены информирующие дорожные знаки.

По словам главы Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД) Виталиюса Андрееваса, в Литве взят курс на развитие умных дорог, поэтому дирекция ищет подрядчиков, которые могли бы установить знаки переменной информации и оборудование по их управлению.

"Мы исследовали, что используют европейские страны, и решили приобрести программное обеспечение, платформу, к которой установленные новые знаки переменной информации можно было бы без проблем подключить", – сказал В. Андреевас.

Дирекция объявила конкурс на такие знаки, однако после предложения поставщикам объявить отдельные конкурсы на их установку и программное обеспечение для управления ими, конкурс объявляют заново.

Так называемые переменные дорожные знаки будут информировать водителей о дорожных пробках, погодных условиях и безопасной скорости. До 2030 года они также будут установлены на дорогах Вильнюс-Паневежис, Вильнюс-Клайпеда и от Каунаса до границы с Польшей.

В четырех из шести частях конкурса уже победило предприятие Kauno tiltai – стоимость подписанного с ним в августе договора составила почти 21 млн евро.

В. Андреевас ранее заявил, что в ходе модернизации дороги Вильнюс-Каунас в течение 2 лет будут оборудованы двухуровневые перекрестки, дороги для сельскохозяйственной техники, ограды для животных, полосы разгона и торможения, а также пешеходные или велосипедные дорожки. В то же время максимальная допустимая скорость на этой дороге увеличится с 110 до 130 км ч.

Максимальная стоимость проекта составляет 66 млн евро.