Об утрате Р. Шимашюс сообщил в социальных сетях, поделившись скорбным известием о своей бабушке.
Также политик поблагодарил врачей и медицинский персонал, осуществлявших уход за усопший в течение последних её месяцев жизни.
Последние дни для мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса омрачились невосполнимой утратой: умерла бабушка политика.
Об утрате Р. Шимашюс сообщил в социальных сетях, поделившись скорбным известием о своей бабушке.
Также политик поблагодарил врачей и медицинский персонал, осуществлявших уход за усопший в течение последних её месяцев жизни.