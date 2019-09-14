Жуткая авария под Вильнюсом: погибли два человека

ru.DELFI.lt

В субботу, в 15:24, полиция Вильнюсского округа получила сообщение, что на Молетском шоссе, в Вильнюсском районе, в деревне Пикелишкес, произошла авария, во время которой погибли два человека.

По предварительным данным полиции, столкнулись выезжавший из второстепенной дороги легковой автомобиль Toyota Avensis, которым управлял мужчина (1938 г. р.) и грузовик. Погибли два находившихся в легковом автомобиле человека: водитель и пассажирка (1948 г. р.).

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